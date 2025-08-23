  1. Home
ভেনেজুয়েলায় মার্কিন নৌবহর মোতায়েন করায় মাদুরোর প্রতিক্রিয়া

২৩ আগস্ট ২০২৫ - ১১:৪২
ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি তার দেশের উপকূলে মার্কিন সেনাবাহিনীর তিনটি যুদ্ধজাহাজ মোতায়েনের প্রতিক্রিয়ায় এটিকে একটি "অবৈধ পদক্ষেপ এবং সামরিক-সন্ত্রাসী আক্রমণ" হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আহলুল বাইত (আ.) নিউজ এজেন্সি - আবনার প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই সপ্তাহের শুরুতে একটি মার্কিন সূত্র নিশ্চিত করেছে যে "এজিস" শ্রেণীর তিনটি নির্দেশিত-ক্ষেপণাস্ত্র ডেস্ট্রয়ার দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলার উপকূলে আন্তর্জাতিক জলসীমার দিকে অগ্রসর হয়েছে। মার্কিন গণমাধ্যম জানিয়েছে যে এই মিশনে ৪,০০০ মেরিন সেনা পাঠানো হতে পারে।

নিকোলাস মাদুরো মাদক চোরাচালান প্রতিরোধের অজুহাতে এই তিনটি মার্কিন ডেস্ট্রয়ার মোতায়েনের নিন্দা করেছেন এবং এটিকে ভেনেজুয়েলায় "অবৈধভাবে শাসন পরিবর্তন" করার প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করেছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়ায় মাদুরো তার দেশের আইনপ্রণেতাদের উদ্দেশ্যে তার ভাষণে বলেন: "শাসন পরিবর্তন এমন কিছু যা দিয়ে তারা ভেনেজুয়েলাকে হুমকি দিচ্ছে; একটি সামরিক-সন্ত্রাসী, অনৈতিক, অপরাধমূলক এবং অবৈধ আক্রমণ।"

তিনি আরও বলেন: "এটি শান্তি, আন্তর্জাতিক আইন, ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ানের সাথে সম্পর্কিত একটি বিষয়। যে কেউ ল্যাটিন আমেরিকার একটি দেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালায়, সে আসলে সমস্ত দেশের উপর আক্রমণ করে।"

২০২০ সালে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম রাষ্ট্রপতিত্বকালে, মাদুরো এবং ভেনেজুয়েলার আরও কয়েকজন সিনিয়র কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মার্কিন ফেডারেল আদালতে অভিযোগ আনা হয়েছিল। এই অভিযোগে "মাদক সন্ত্রাসবাদ" ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণের অভিযোগ অন্তর্ভুক্ত ছিল। ট্রাম্প প্রশাসন এই মাসের শুরুতে মাদক-সম্পর্কিত অপরাধের অভিযোগে মাদুরোকে গ্রেপ্তারের জন্য নির্ধারিত পুরস্কার দ্বিগুণ করে ৫০ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত করেছে।

এর জবাবে, ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি এই সপ্তাহে ঘোষণা করেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "হুমকির" প্রতিক্রিয়ায় তিনি পুরো ভেনেজুয়েলায় সাড়ে চার লক্ষ মিলিশিয়া মোতায়েন করবেন। তিনি ওয়াশিংটনের এই পদক্ষেপের নিন্দা জানাতে সপ্তাহান্তে বিক্ষোভেরও আহ্বান জানিয়েছেন।

