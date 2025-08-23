  1. Home
অধিকৃত ফিলিস্তিনে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের গাজায় দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধা নিয়ে অপপ্রচার

২৩ আগস্ট ২০২৫ - ১১:৪২
News ID: 1719417
Source: ABNA
আহলুল বাইত (আ.) নিউজ এজেন্সি - আবনার প্রতিবেদন অনুযায়ী, অধিকৃত ফিলিস্তিনে মার্কিন রাষ্ট্রদূত দাবি করেছেন যে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো গাজায় দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার আসল গল্পটি তুলে ধরছে না এবং তারা সত্যকে উপেক্ষা করছে।

অধিকৃত ফিলিস্তিনে মার্কিন রাষ্ট্রদূত "মাইক হাকবি" একটি হাস্যকর মন্তব্যে দাবি করেছেন: "গাজার বাসিন্দাদের জন্য ৯২% খাদ্য সাহায্য হামাস আন্দোলন দ্বারা চুরি করা হয়।"

আল জাজিরা নিউজ নেটওয়ার্কের প্রতিবেদন অনুযায়ী, অধিকৃত ফিলিস্তিনে মার্কিন রাষ্ট্রদূত তার মন্তব্যে আরও দাবি করেছেন: "জাতিসংঘ 'দুর্নীতিগ্রস্ত, অযোগ্য এবং অকার্যকর'।"

মাইক হাকবি তার দাবিতে আরও বলেছেন: "আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো গাজায় দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার আসল গল্পটি তুলে ধরছে না এবং তারা সত্যকে উপেক্ষা করছে।"

এই দাবিগুলো এমন এক সময় করা হচ্ছে যখন জাতিসংঘ শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে গাজায় দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করেছে, যা এই অঞ্চলে এই ধরনের প্রথম ঘোষণা।

এই প্রসঙ্গে, জাতিসংঘের মানবিক বিষয়ক উপ-মহাসচিব "টম ফ্লেচার" বলেছেন যে গাজার দুর্ভিক্ষ "আমাদের সবাইকে উদ্বিগ্ন করা উচিত" এবং যদি জাতিসংঘ "পদ্ধতিগতভাবে" খাদ্য সহায়তা প্রবেশে বাধা না দিত, তাহলে এটি সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করা যেত।

জেনেভায় একটি সংবাদ সম্মেলনে ফ্লেচার বলেছেন: "এটি এমন একটি দুর্ভিক্ষ যা আমরা প্রতিরোধ করতে পারতাম। তা সত্ত্বেও, ইসরায়েলের পদ্ধতিগত বাধা তৈরির কারণে খাদ্য সাহায্য সীমান্তে জমা হয়ে আছে এবং এই দুর্ভিক্ষ আমাদের সবাইকে উদ্বিগ্ন করা উচিত।"

তিনি আরও বলেন: "এটি সম্মিলিত লজ্জার একটি মুহূর্ত এবং আমি মনে করি আমরা সবাই কোনো না কোনোভাবে এটি অনুভব করছি।"

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার বলেছেন যে "গাজার দুর্ভিক্ষ ইসরায়েলি সরকারের পদক্ষেপের সরাসরি ফলাফল" এবং যোগ করেছেন যে "গাজায় অনাহারে মৃত্যু ইচ্ছাকৃত হত্যার একটি যুদ্ধাপরাধ হতে পারে।"

জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে ৫ লক্ষ মানুষ "বিপর্যয়কর" ক্ষুধার মুখোমুখি।

অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনি অঞ্চলে মানবিক পরিস্থিতি এবং ব্যাপক ক্ষুধা সম্পর্কে মাসব্যাপী সতর্কতার পর, রোম-ভিত্তিক খাদ্য নিরাপত্তা পর্যায় শ্রেণীকরণ নিশ্চিত করেছে যে গাজা প্রদেশ - গাজা শহর - যা গাজা উপত্যকার প্রায় ২০% অংশ, দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়েছে।

এর আগে, জাতিসংঘের মহাসচিব "আন্তোনিও গুতেরেস" এই বিপর্যয়কে "মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষ" বলে অভিহিত করেছিলেন এবং জোর দিয়েছিলেন যে ইসরায়েলের গাজা উপত্যকায় খাদ্য ও ওষুধ প্রবেশের অনুমতি দেওয়া উচিত।

গুতেরেস জোর দিয়ে বলেছেন যে এই পরিস্থিতি শাস্তি ছাড়া চলতে পারে না।

