লেবাননের সেনাবাহিনী ফিলিস্তিনি শিবির থেকে ভারী অস্ত্র সংগ্রহ করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লেবাননের সেনাবাহিনী আজ দক্ষিণ লেবাননের টায়ার শহরের "আল-বাস", "আল-রশিদিয়া" এবং "আল-বুর্জ আল-শামালি" ফিলিস্তিনি শিবিরগুলি থেকে অস্ত্র হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এই পদক্ষেপটি লেবাননের সরকারের কাছে শিবিরগুলির অস্ত্র হস্তান্তরের পরিকল্পনার অংশ।
লেবাননের সংবাদপত্র "আল-আখবার"-এর একজন প্রতিবেদকের প্রতিবেদন অনুসারে, লেবাননের সেনাবাহিনী উপরে উল্লিখিত তিনটি শিবির থেকে ফাতাহ আন্দোলনের কাছ থেকে ভারী অস্ত্র বহনকারী ছয়টি ট্রাক পেয়েছে, যার মধ্যে গ্র্যাড ক্ষেপণাস্ত্রও রয়েছে।
এই চালানগুলি টায়ার শহরের দক্ষিণ প্রবেশপথে আল-শাওয়াকির এলাকায় দ্বিতীয় হস্তক্ষেপ ব্রিগেড ব্যারাকে প্রবেশ করেছে।
লেবাননে ফিলিস্তিনি জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সুবি আবু আরব লেবাননের সংবাদপত্র আল-আখবারের সাথে এক সাক্ষাৎকারে ঘোষণা করেছেন যে তিনি এবং ফিলিস্তিনি অধিকৃত অঞ্চলে ফিলিস্তিনি জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আল-আব্দ খলিল অস্ত্র সরবরাহ প্রক্রিয়া তদারকি করছেন।
লেবানিজ-ফিলিস্তিনি সংলাপ কমিটির প্রধান রামেজ দিমাশকিয়াও ঘোষণা করেছেন যে এই প্রক্রিয়া আগামীকাল, শুক্রবার, বৈরুত শিবিরগুলিতে অব্যাহত থাকবে।
এই অভিযান বাস্তবায়নের সময়, লেবাননের সেনাবাহিনী আল-বাস এবং আল-রশিদিয়া শিবিরের প্রবেশপথে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল।