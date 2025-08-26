  1. Home
  2. সেবা
  3. বাংলাদেশের সংবাদ

স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে জামায়াত আমিরের বাসায় পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী

২৬ আগস্ট ২০২৫ - ১৫:২৯
News ID: 1720709
স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে জামায়াত আমিরের বাসায় পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সাক্ষাতে জামায়াত আমিরের স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর নেন ইসহাক দার। রাজধানীর ভাটারা এলাকায় জামায়াত আমিরের বাসভবনে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রায় আধা ঘণ্টার বেশি সময় ধরে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেখানে অবস্থান করেন এবং দুই নেতার মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

জামায়াতের নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, মুসলিম বিশ্বের ঐক্য নিয়ে দুই নেতার মধ্যে কথা হয়েছে।এছাড় ফিলিস্তিন সংকট ও ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধে মুসলিম দেশগুলোর ঐক্যবদ্ধ ভূমিকার বিষয়েও আলাপ হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, প্রতিবেশী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সম্ভাবনার বিষয়েও দুই নেতার মধ্যে আলোচনা হয়।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha