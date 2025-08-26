  1. Home
লন্ডনে ফিকহুল আয়িম্যাহ (আ.) কেন্দ্রে সফর মাসের শেষে শোক অনুষ্ঠানের আয়োজন।

২৬ আগস্ট ২০২৫ - ২৩:৪৪
ইসলামের নবী (সা.)-এর ওফাত বার্ষিকী এবং ইমাম হাসান মুজতবা (আ.) ও ইমাম রেযা (আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে ইংল্যান্ডের রাজধানী লন্ডনে আয়াতুল্লাহ ফাযেল লাঙ্কারানির কার্যালয়ে শোক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): রাহমাতুল লিল আলামীন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর মর্মান্তিক ওফাত বার্ষিকী এবং তাঁর দৈহিত্র, দ্বিতীয় ইমাম, ইমাম হাসান মুজতাবা (আ.) এবং ইমামতের ধারার অষ্টম ইমাম, হযরত আলী ইবনে মুসার রেযা (আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে, লন্ডনে মরহুম আয়াতুল্লাহ ফাযেল লাঙ্কারানী এবং ফিকহুল আয়িম্যাহ (আ.) কেন্দ্রে এক  শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়।

শোকসভায়  প্রেমময়, হৃদয়বিদারক,  শোকাহত  আহলে বাইত  (আ.)-এর অনুসারীরা উপস্থিত ছিলেন।

2772176.jpg

এই অনুষ্ঠানে, ইসলামিক হাওযা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হোজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল-মুসলিমিন সাইয়্যেদ হোসেইন হোসেইনি কোমি , নবীজি (সা.) ও ইমাম হাসান মুজতাবা (আ.) এবং ইমাম রেযা (আ.)-এর  জীবন ও গুণাবলী ব্যাখ্যা করেন এবং তাদের আদর্শ অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।

কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত, যিয়ারতে আশুরা, নওহা, মাছায়িব ও  জামাতের সাথে নামাজ এবং সংবর্ধনা ছিল, এই মহৎ আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানের অন্যান্য অনুষ্ঠান।

2772175.jpg

