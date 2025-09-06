চট্টগ্রামে জশনে জুলুসে লাখো মানুষের স্রোত

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): জশনে জুলুসকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম নগরী উৎসবের নগরীতে পরিণত হয়েছে। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে লোকজন ছুটছে ষোলশহর জামেয়া মাদ্রাসার দিকে। সকাল পৌনে ১১ টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত নগরজুড়ে জনস্রোত অব্যাহত ছিল।
জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে ষোলশহর, বিবিরহাট, মুরাদপুর, বহদ্দারহাট, দুই নম্বর গেইট, জিইসি এলাকা। হামদ, নাতে রাসূল, দরুদ ও স্লোগানে কণ্ঠ মেলাচ্ছেন তারা।
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টায় জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা সংলগ্ন আলমগীর খানকা থেকে জুলুস শুরু হয়। আনজুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট আয়োজিত জুলুসে নেতৃত্ব দিচ্ছেন দরবারে সিরিকোটের সাজ্জাদানশিন পীর আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ সাবির শাহ (ম জি আ)।
সঙ্গে আছেন সাহেবজাদা হজরত সৈয়দ মুহাম্মদ কাসেম শাহ (ম জি আ), সৈয়দ মুহাম্মদ মেহমুদ আহমদ শাহ (ম জি আ) ও আনজুমান ট্রাস্টের সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন।
এবারের জুলুসে জাতীয় পতাকা, আনজুমান ট্রাস্টের পতাকা ছাড়া অন্য পতাকা, ড্রাম সেট আনা, নারীর অংশগ্রহণ ও খাবার নিক্ষেপ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
জুলুস বিবিরহাট, মুরাদপুর, ষোলশহর দুই নম্বর গেট, জিইসি ঘুরে একই পথে ফিরে আসবে জামেয়া মাদরাসার জুলুস মাঠে। সেখানে মাহফিল, জোহর নামাজ ও দেশ জাতির সমৃদ্ধি কামনায় মোনাজাত করা হবে।
জুলুসের সার্বিক শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার জন্য পুলিশ প্রশাসন ও নির্ধারিত স্বেচ্ছাসেবকদের দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। কোন ধরনের ঝামেলা ছাড়া চলছে জুলুস।
