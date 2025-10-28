গাজার আয়ত্ব আরও কম হতে পারে ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকা ক্রমে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। ইসরায়েলি সেনারা ‘হলুদ সীমারেখা’র নামে উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে সামরিক চৌকি স্থাপন করছে।
ফিলিস্তিনিদের এই সীমারেখা পেরোনো নিষেধ। ফলে সেখানে বাড়িঘর থাকলেও যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পরে তাঁরা সেখানে যেতে পারছেন না।
এমন অবস্থায় সীমারেখাটি স্থায়ী রূপ নিতে যাচ্ছে। এতে গাজার অর্ধেকের বেশি ভূখণ্ড ইসরায়েলের দখলে চলে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
গাজায় হলুদ সীমারেখা তৈরি করে দিয়েছে ইসরায়েলি সেনারা। মূলত নিজেদের নিয়ন্ত্রণে থাকা এলাকা চিহ্নিত করতে প্রতি ২০০ মিটার অন্তর হলুদ সীমা বসায় তারা। রেখাটি গাজাকে কার্যত প্রায় দুই ভাগে ভাগ করে দিয়েছে।
পশ্চিম অংশ থেকে ইসরায়েলি সেনা আংশিক প্রত্যাহার করা হয়েছে। ফলে হামাস আবারও সেখানে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। তবে গাজার বাকি অর্ধেক অংশে ইসরায়েলি সেনারা অসংখ্য সামরিক চৌকি স্থাপন করেছে। যে কেউ সেই হলুদ রেখার কাছাকাছি গেলেই গুলি চালাচ্ছে। সেখানে হলুদ রেখা দেখা যাক বা না যাক।
ইসরায়েল জোর দিয়ে বলেছে, তারা গাজার নিরাপত্তার ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবে। প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু তার মন্ত্রিসভার সদস্যদের জানিয়েছেন, কখন ও কোথায় শত্রুদের ওপর হামলা চালানো হবে, ইসরায়েল নিজেই সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।
যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার দুই সপ্তাহ পরেও প্রতিদিন গড়ে ২০ জনের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হন। অনেকেই হলুদ রেখার কাছাকাছি নিহত হয়েছেন। ফলে খুব কম বাস্তুচ্যুতই ফিলিস্তিনি নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় ফিরে যাচ্ছেন।
ইসরায়েলি গণমাধ্যমের খবরে এই হলুদ রেখা ক্রমে স্থায়ী রূপ নিচ্ছে বলে উঠে এসেছে। ইসরায়েলের পশ্চিম নেগেভের এলাকার আয়তন বাড়বে। এই সুযোগে সেখানে ইসরায়েলি বসতি স্থাপন করার সুযোগ করে দেওয়া হবে। তারা এটিকে ‘নতুন সীমান্ত’ হিসেবে উল্লেখ করেছে।
ইয়েদিওথ আহারোনথ সংবাদপত্রের এক প্রতিবেদনে প্রতিবেদক ইয়োয়াভ জিতুন লিখেছে, হলুদ রেখা একটি বড় ও আধুনিক দেয়ালে রূপ নিতে পারে; যা গাজা উপত্যকাকে সংকুচিত করে ফেলবে।
উল্লেখ্য, ১০ অক্টোবর থেকে কার্যকর যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুযায়ী, ইসরায়েলি সেনাদের গাজার একটি নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত প্রত্যাহার করা হবে, যাকে বলা হচ্ছে ‘হলুদ সীমারেখা’। এই সীমারেখা পর্যন্ত প্রত্যাহারের পরেও উপত্যকার ৫৩ শতাংশ এলাকা থাকবে তাদের নিয়ন্ত্রণে।
কিন্তু কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে পাওয়া ছবি বিশ্লেষণ করে বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, হলুদ সীমারেখা থেকে আরও কয়েক শ মিটার সামনে ইসরায়েলি সেনারা অবস্থান করছে। এর অর্থ দাঁড়ায় ইসরায়েলি সেনারা এই সীমারেখার বাইরেও গাজার ভূখণ্ড দখলে রেখেছে।
