মুক্তিপ্রাপ্ত হামাস নেতাকে আবারও ইসরায়েল আটক করেছে।

৩১ অক্টোবর ২০২৫ - ০৩:৫১
News ID: 1744848
রামাল্লাহর কাছে আল-বিরেহ শহরে হামাস আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেতা জামাল আল-তুওয়াইলকে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এবং তার পরিবারের উপর হামলা চালানোর পর ইসরায়েলি সরকার তাকে গ্রেপ্তার করে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): চ্যানেল আরবি ২১ অনুসারে, ফিলিস্তিনি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে যে ইসরায়েলি বাহিনী একটি মার্সিডিজে আল-তুওয়াইলের বাসভবনে প্রবেশ করে, তার বাড়িতে হামলা চালায় এবং তার সন্তানদের হাত বেঁধে মারধর করার পর, তারা তাকে গ্রেপ্তার করে অজানা স্থানে নিয়ে যায়।

আল-তুয়াইলকে রামাল্লা শহরের হামাস আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট কমান্ডার হিসেবে বিবেচনা করা হয় ।

তিনি মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের মধ্যে একজন, যারা বিভিন্ন সময়ে ইসরায়েলি কারাগারে মোট ১৮ বছর কাটিয়েছেন। ২০১৩ সালে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ১৫ মাস প্রশাসনিক আটকে রাখা হয় এবং ১৯ জানুয়ারী যুদ্ধবিরতি চুক্তির অংশ হিসেবে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

