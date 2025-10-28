হযরত যয়নাব (সা.আ.) থেকে আজ পর্যন্ত; আখ্যানের যুদ্ধের সম্মুখ সারিতে ঈমানদার নারীরা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হযরত যয়নাব (সা.আ.)-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে, লেবানন ও সিরিয়ার বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে "প্রতিরোধে -গণমাধ্য নারীর- ভূমিকা" শীর্ষক একটি সভা আহলে বাত সংবাদ সংস্থা আবনা নিউজ এজেন্সিতে অনুষ্ঠিত হয়।
এই সভায় লেবানিজ লেখক ও গবেষক ডঃ কুদওয়া আবদুল সাত্তার, লেবানিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও গবেষক ডঃ লিন্ডা তাবুশ এবং সিরিয়ার গবেষক ও মিডিয়া কর্মী ডঃ ফাতেমা আযাদিমানেশ তাদের মতামত প্রকাশ করেন।
ডঃ আব্দুল সাত্তার: মুসলিম নারীরা নীরব কণ্ঠস্বর নন।
ডঃ কুদওয়া আব্দুল সাত্তার বলেন: "সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি ইসলামকে সত্যের আলো দিয়ে সম্মানিত করেছেন এবং পুরুষ ও মহিলা উভয়কেই বাণীর শক্তি এবং বার্তার কণ্ঠস্বর দিয়ে সম্মানিত করেছেন। হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁর পবিত্র পরিবারের উপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক, যারা ছিলেন পথনির্দেশের প্রদীপ এবং আলোর মশাল।"
সচেতনতা ও প্রতিরোধের ক্ষেত্রে মুসলিম নারীদের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন: "মুসলিম নারীরা সর্বদা সচেতনতা তৈরি এবং মিথ্যা ও অত্যাচারের শক্তির মোকাবিলায় ভূমিকা পালন করেছে।
হযরত যয়নাব (সা.আ.)-এর কথা উল্লেখ করাই যথেষ্ট, যিনি তাঁর সময়ের অত্যাচারী শাসক ইয়াযিদ ইবনে মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং সত্যের বাণী দিয়ে নিপীড়নের মুখ উন্মোচিত করেছিলেন।
তিনি সামরিক পরাজয়কে চিরন্তন মিডিয়া এবং নৈতিক বিজয়ে পরিণত করেছিলেন।"
"গণমাধ্যম, ক্ষমতার প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছে," আব্দুল সাত্তার বলেন। "এরই মধ্যে, মুসলিম নারীদের ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার ও সম্প্রদায়ে সাংবাদিক, লেখক, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কর্মী বা শিক্ষিকা হিসেবেই হোক না কেন, একজন মুসলিম নারী সত্যের প্রভাবশালী কণ্ঠস্বর হতে পারেন। যখন একজন মুসলিম নারীর কণ্ঠ সত্যের বার্তা পৌঁছে দেয়, তখন তা বুলেটের চেয়েও শক্তিশালী হয়ে ওঠে; কারণ এটি মন ও হৃদয়ে প্রবেশ করে।"
ডঃ লিন্ডা তাবুশ: সচেতনতা ও প্রতিরোধের সম্মুখ সারিতে মুসলিম নারীরা।
লেবাননের একজন মিডিয়া কর্মী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ লিন্ডা তাবুশ বলেন: "এই সভায়, আমি রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীদের মিডিয়া অংশগ্রহণ সম্পর্কে কথা বলব; বিশেষ করে ফিলিস্তিনি, লেবানিজ এবং ইরানি নারীদের সম্পর্কে যারা প্রতিরোধ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছেন।"
ইরানি নারীদের কথা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন: "ইসলামী বিপ্লবের পর থেকে ইরানি নারীরা ধর্ষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। ইরানে আমাদের প্রিয় সহকর্মী মিসেস সাহার ইমামি হলেন মহাকাব্যিক গল্প বলার নারীদের উদাহরণ।"
নারীরা যেখানে থাকা উচিত সেখানেই আছেন; ঠিক যেমন লেবাননের নারীরা প্রতিরোধের শুরু থেকেই ইমাম মুসা সদর, তারপর সাইয়্যেদ আব্বাস মুসাভি এবং হিজবুল্লাহর শহীদ মহাসচিবদের সাথে উপস্থিত ছিলেন।
শেখ নাইম কাসেমের নেতৃত্বে আজও এই পথ অব্যাহত রয়েছে। প্রতিরোধ আমাদের ছিল এবং থাকবে।”
"কারবালা বিশ্বাসী নারীদের জন্য একটি মিডিয়া মকতব" উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন: "আশুরার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা আরও ভালভাবে জানা উচিত।"
ডঃ তাবুশ তার বক্তৃতা এই কথাগুলো দিয়ে শেষ করেন: "আমি আশা করি এই সভাগুলি শিক্ষিত মহিলাদের উপস্থিতিতে অব্যাহত থাকবে; এমন মহিলারা যারা জানেন যে মিডিয়া কোনও মর্যাদা বা চাকরি নয়, বরং একটি মিশন এবং একটি দায়িত্ব।
বিশ্বস্ত মহিলারা কখনও তাদের সৌন্দর্যকে চাকরি খুঁজে পেতে ব্যবহার করেননি এবং ব্যবহার করেন না। মিডিয়া আমাদের জন্য একটি বার্তা যা আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করে এবং আমাদের ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করে।" "যে তার অতীত ও ইতিহাস জানে না, তার কোন বর্তমান বা ভবিষ্যৎ নেই। আমরা যেখানেই প্রয়োজন সেখানেই থাকব; ঈশ্বরের আনুগত্য এবং তাকওয়ার পথে।"
ডঃ ফাতেমা আযাদিমানেশ: আজকের মুসলিম নারী প্রতিরোধের ক্ষেত্রে একজন সাংবাদিক।
বৈঠকে তৃতীয় বক্তা ছিলেন সিরিয়ার সাংবাদিক ও গবেষক ডঃ ফাতেমা আযাদিমানেশ। ডঃ কুদওয়া আব্দুল সাত্তার এবং লিন্ডা তাবুশের সাথে উপস্থিত থাকতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করে তিনি বলেন: “আজ আমরা এমন একটি ভূমিকার কথা বলছি যার গুরুত্ব অতুলনীয়; এমন একটি ভূমিকা যা পশ্চিমারা উপেক্ষা করেছে এবং ভুল বুঝেছে।
"তারা মনে করে যে মুসলিম নারীরা তাদের হিজাবের আড়ালে লুকিয়ে থাকে এবং সমাজ গঠনে তাদের কোন ভূমিকা নেই, অথচ বাস্তবতা এর বিপরীত; আজ নারীরা পুরুষদের তুলনায় বেশি কার্যকর এবং প্রভাবশালী।"
আযাদিমানেশ জোর দিয়ে বলেন: "যদি হযরত যয়নাব (সা.আ.) না থাকতেন, তাহলে কারবালার অস্তিত্ব থাকত না।
যয়নাব (সা.আ.)-এর সাহস, শক্তি এবং বাণী দিয়ে কারবালার বিদ্রোহ অমর হয়ে গিয়েছিল। তিনি ইয়াজিদের সিংহাসন কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন এবং নিপীড়নের ইচ্ছাকে ভেঙে দিয়েছিলেন। ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করে এবং কারবালা প্রতিটি যুগে পুনরাবৃত্তি করে; আজ, ইসলামী জাতিও যুদ্ধ এবং বিদ্রোহের মুখোমুখি হচ্ছে, এবং নারীদের এই যুদ্ধে তাদের অবস্থান জানতে হবে।"
সমসাময়িক গণমাধ্যমের উন্নয়নের কথা উল্লেখ করে ড. আযাদিমানেশ বলেন: "একজন নারী সাংবাদিক আর কেবল ডেস্ক বা ক্যামেরার পিছনে বসে থাকা ব্যক্তি নন। আজ, প্রতিটি মুসলিম নারীই একজন সাংবাদিক - এমনকি যদি তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় কেবল একটি ছবি দিয়ে সত্যের বার্তা পৌঁছে দেন। তিনিই গণমাধ্যম, এমনকি যদি তার হাতে সরকারী সরঞ্জাম নাও থাকে।"
আযাদিমানেশ জোর দিয়ে বলেন: "মিডিয়া মহিলার জানা উচিত যে বিচার করা তার কাজ নয়; তার কর্তব্য হল সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নৈতিকতা প্রচার করা। আমাদের হযরত যাহরা (সা.আ.) এবং হযরত যয়নাব (সা.আ.) এর চরিত্র থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত।
যয়নাব কুবরা (সা.আ.) তার খুতবায় অভিশাপ দেননি বা মুহাম্মদ (সা.) ও আলী (আ.) নৈতিকতা থেকে বিচ্যুত হননি। যখন তিনি কথা বলতেন, তখন তারা বলতেন: "এটি হায়দারে কন্যার কণ্ঠস্বর।" এটিই ইসলামী প্রতিরোধ মিডিয়ার আসল চেহারা।"
তিনি এই বলে শেষ করেন, "আমাদের অবশ্যই জ্ঞান, নীতিশাস্ত্র এবং জাহরাই ও জয়নাবির উদাহরণ নিয়ে মিডিয়া অঙ্গনে নিজেদের উপস্থাপন করতে হবে। এটিই প্রতিরোধ মিডিয়ার আসল চিত্র। এবং আল্লাহর ইচ্ছায়, আমাদের মাওলা, যুগের ইমাম (আল্লাহ তাকে শান্তি দান করুন) এর অনুগ্রহ এবং প্রার্থনায় এই সমস্ত প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে।"
Your Comment