জোহানেসবার্গে বৃহৎ ফিলিস্তিন সংহতি সম্মেলন।

৩১ অক্টোবর ২০২৫ - ০৩:৪৩
দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে ২৩তম বার্ষিক নেলসন ম্যান্ডেলা বক্তৃতা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে ৩,৫০০ জনেরও বেশি জনতা উপস্থিত ছিলেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে মানবাধিকার পরিস্থিতির উপর নেলসন ম্যান্ডেলার বার্ষিক ভাষণে জাতিসংঘের বিশেষ দূত ফ্রান্সেসকা আলবানিজ বলেছেন: "এই ভাষণ থেকে যদি আপনার মনে কিছু স্মৃতি হয়ে থাকে, তা হল: বিশ্বশক্তিগুলি স্বীকৃতি দিক বা না দিক, উপনিবেশবাদ থেকে মুক্তির জন্য বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

বার্ষিক নেলসন ম্যান্ডেলা সম্মেলন নামে পরিচিত এই অনুষ্ঠানে ৩,৫০০ জনেরও বেশি শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন, যেখানে স্বাধীনতা সংগ্রামী নেলসন ম্যান্ডেলার নাতি এবং দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম রাষ্ট্রপতি নকোসি জুলুল্যান্ডিল ম্যান্ডেলাও উপস্থিত ছিলেন।

