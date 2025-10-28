  1. Home
গাজা পৃথিবীর সবচেয়ে বিধ্বস্ত স্থান।

২৮ অক্টোবর ২০২৫ - ০৩:৫৯
গাজা উপত্যকার ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে যে ১১ অক্টোবর যুদ্ধবিরতির পর থেকে ৮০ জন ফিলিস্তিনি নিহত এবং ৩০৩ জন আহত হয়েছে এবং ধ্বংসস্তূপ থেকে ৪২৬ জন শহীদের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): জাতিসংঘের কর্মকর্তারা এক প্রতিবেদনে বলেছেন যে গাজা বিশ্বের সবচেয়ে বিধ্বস্ত স্থান এবং ইসরায়েল তার জনগণের কাছে পর্যাপ্ত সাহায্য পৌঁছাতে দিচ্ছে না।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে গাজার প্রায় ৪০ শতাংশ জনসংখ্যা দিনের পর দিন খাদ্য থেকে বঞ্চিত এবং ক্ষুধা সংকট অব্যাহত রয়েছে।

গাজা উপত্যকার সরকারি তথ্য অফিসের মহাপরিচালক ইসমাইল আল-থাওয়াবতাও ঘোষণা করেছেন যে ৯,০০০ এরও বেশি শহীদের মৃতদেহ এখনও নিখোঁজ রয়েছে, যাদের বেশিরভাগই গাজার বিভিন্ন এলাকায় হাজার হাজার ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িঘর এবং ভবনের ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছে।

যদিও পশ্চিমা কর্মকর্তারা প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে দাবি করে আসছেন যে ট্রাম্পের পরিকল্পনার ভিত্তিতে গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে, তবে প্রতিবেদনে ইহুদিবাদী সামরিক বাহিনী কর্তৃক ব্যাপকভাবে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

