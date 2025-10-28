পাকিস্তান-ইরান-তুরস্ক ট্রেন চালু হচ্ছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের রেলমন্ত্রী মুহম্মদ হানিফ আব্বাসি এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়ে বলেছেন, প্রস্তাবিত ট্রেনটি হবে পুরোপুরি পণ্যবাহী এবং পাকিস্তান, ইরান ও তুরস্কের ত্রিপাক্ষিক বাণিজ্য আরও বৃদ্ধি এবং সহজ করতে তিন দেশের সরকার এ উদ্যোগ নিয়েছে।
ইসলামাবাদ থেকে তেহরান হয়ে ইস্তাম্বুল পর্যন্ত এই রুট সম্পর্কে সংবাদ সম্মেলনে হানিফ আব্বাসি জানান, মালবাহী ট্রেনটি ইসলামাবাদ থেকে রওনা হয়ে প্রথমে তাফতান সীমান্ত দিয়ে ইরানে প্রবেশ করবে।
ইসলামাবাদ থেকে তাফতানের দূরত্ব ২ হাজার কিলোমিটার। তারপর তাফতান থেকে ইরানের জাহেদান ও তেহরান হয়ে তুর্কমেনিস্তানে প্রবেশ করবে ট্রেনটি। তুর্কমেনিস্তান থেকে কাজাখস্তান ও রাশিয়া হয়ে ইস্তাম্বুলে পৌঁছাবে সেই ট্রেন। এই পুরো রুটের দৈর্ঘ্য হবে ৮ হাজার কিলোমিটার এবং ইসলামাবাদ থেকে ইস্তাম্বুলে পৌঁছাতে ট্রেনটি সময় নেবে ২০ থেকে ২৫ দিন।
প্রস্তাবিত ট্রেনটির নাম দেওয়া হয়েছে আইটিআই (ইসলামাবাদ-তেহরান-তুরস্ক) ট্রেন সার্ভিস।
সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তানের রেলমন্ত্রী বলেন, “আমরা আরও আগেই আইটিআই ট্রেন সার্ভিস চালু করতে চেয়েছিলাম; কিন্তু আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাজনিত কিছু সমস্যা, বিশেষ করে হামাস-ইসরায়েল সংঘাতের কারণে এই প্রকল্পটি শুরু করতে বিলম্ব হয়েছে।
এখনও এই প্রকল্পের অপারেশনাল, প্রশাসনিক ও লজিস্টিক কিছু দাপ্তরিক কাজ বাকি আছে। আগামী ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সেগুলো শেষ হয়ে যাবে। তারপর ৩১ ডিসেম্বর ইস্তাম্বুলের উদ্দেশে ইসলামাবাদ ছেড়ে যাবে প্রথম আইটিআই ট্রেনটি, ইনশাল্লাহ।”
