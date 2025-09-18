গাজায় ইসরাইলের ভয়াবহ স্থল অভিযান

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজা সিটিতে স্থল অভিযান শুরু করেছে ইসরাইল। প্রায় দুই বছর ধরে চলমান সংঘাত এবং আন্তর্জাতিক নিন্দা উপেক্ষা করেই এ ঘোষণা এসেছে।
এমনকি সশস্ত্র হামাসের হাতে আটক ইসরাইলি জিম্মিদের পরিবারের পক্ষ থেকেও এর বিরোধিতা উঠেছে। তাদের এই অভিযানের বিষয়ে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছে গাজার শাসক গোষ্ঠি হামাস।
হামাস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, গাজা সিটিতে ইসরাইলি আগ্রাসন ‘অভূতপূর্ব’ এবং ‘বর্বরতাপূর্ণ’। সশস্ত্র সংগঠনটি জানিয়েছে, ‘শহরে প্রত্যক্ষ করা অভূতপূর্ব বর্বর জায়নিস্ট আগ্রাসন ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে চলমান 'পদ্ধতিগত গণহত্যার' নতুন অধ্যায় ছাড়া আর কিছু নয়।’ খবর সিএনএনের।
হামাস আরও বলেছে, এ হামলার সম্পূর্ণ দায়ভার যুক্তরাষ্ট্রের ওপর বর্তায়। এইসব অপরাধ আন্তর্জাতিক সব নিয়ম ও আইন লঙ্ঘন করেছে। এগুলো যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের প্রকাশ্য রাজনৈতিক ও সামরিক ছত্রচ্ছায়ায় সংঘটিত হচ্ছে। আমরা যুক্তরাষ্ট্রকে গাজায় সংঘটিত গণহত্যা ও জাতিগত নির্মূলের মূল সহযোগী হিসেবে বিবেচনা করি।
সংগঠনটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে, বিশেষ করে আরব ও ইসলামি দেশগুলোর সম্মেলনে ইসরাইলকে যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য করার আহ্বান জানিয়েছে।
ইসরাইলি সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, গাজা সিটিতে তারা নতুন ও সম্প্রসারিত স্থল অভিযান শুরু করেছে। ইসরাইলি কর্মকর্তাদের মতে, এটি হামাসের শেষ কয়েকটি ঘাঁটির একটি। অবরুদ্ধ গাজার এ অঞ্চলে এতদিন ইসরাইল প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) পুরোপুরি প্রবেশ করেনি।
