নাজাফ আশরাফে লেবাননের হিজবুল্লাহর মহাসচিবের শাহাদাত বার্ষিকী উদযাপন।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ০০:১৯
News ID: 1733015
নাজাফ আশরাফে বিশ্ব আহলে বাইত (আ.) সংস্থার প্রতিনিধি কার্যালয়ে একটি স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় যেখানে শহীদ সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহর ব্যক্তিত্বকে নৈতিক, বিশ্বাসী এবং বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সম্মানিত করা হয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): প্রতিরোধের নেতা শহীদ সাইয়্যিদ হাসান নাসরুল্লাহ এবং সাইয়্যেদ হাশেম সাফি উদদীনের শাহাদাতের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে জিহাদ, শাহাদাত ও প্রতিরোধ স্মরণে অনুষ্ঠানটি নাজাফ আশরাফ শহরে বিশ্ব আহলে বাইত (আ.)সংস্থার প্রতিনিধির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

নাজাফ আশরাফ শহরে অবস্থিত সর্বোচ্চ নেতা, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের কনসাল জেনারেলের কার্যালয়ের প্রতিনিধি, নাজাফ আশরাফ সেমিনারির পণ্ডিত ও ছাত্র, উপজাতীয় শেখ এবং ইরাকি জনগণের বিভিন্ন অংশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

3.jpg

ইরাকে বিশ্ব আহলে বাইত (আ.)সংস্থার প্রতিনিধি হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়া মুসলিমীন "সাইয়্যেদ মোহাম্মদ রেজা আল-আইয়ুব" এবং নাজাফ আশরাফ সেমিনারির অন্যতম পণ্ডিত হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়া মুসলিমীন "আওয়াদি" অনুষ্ঠানে শহীদ সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহর ঈমান, নৈতিকতা এবং সার্বজনীন চরিত্র সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

