সংবাদ সংস্থা আবনার সাথে এক সাক্ষাৎকারে লেবাননের বিশেষজ্ঞ: ট্রাম্পের স্বীকারোক্তি ইরানের বিরুদ্ধে আগ্রাসন এবং জাতিসংঘ সনদের নীতির একটি সরকারী দলিল।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের বিরুদ্ধে ১২ দিনের যুদ্ধে ওয়াশিংটনের সরাসরি ভূমিকার স্পষ্ট স্বীকারোক্তির পর, আন্তর্জাতিক আইন এবং এই পদক্ষেপের বৈধতা নিয়ে অসংখ্য প্রশ্ন উঠেছে এবং অনেক আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞ এই বিবৃতিগুলিকে একটি সার্বভৌম দেশের বিরুদ্ধে অবৈধ সামরিক পদক্ষেপে অংশগ্রহণের আনুষ্ঠানিক স্বীকারোক্তি হিসাবে বিবেচনা করেছেন।
ডঃ আলী মাতার শুরুতেই জোর দিয়ে বলেন: ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকার অংশগ্রহণের বিষয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্বীকারোক্তি আসলে একটি স্পষ্ট নিশ্চিতকরণ যে ইসরায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যা করেছে তা ছিল আগ্রাসন।
এই যুদ্ধের সূচনা নিজেই আগ্রাসনের একটি স্পষ্ট উদাহরণ এবং এতে আমেরিকার সামরিক অংশগ্রহণও জাতিসংঘ সনদের নীতির স্পষ্ট লঙ্ঘন, বিশেষ করে যেহেতু এই ধরনের হস্তক্ষেপকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক কোনও প্রস্তাব জারি করা হয়নি।
আলী মাতার আরও ব্যাখ্যা করেছেন: "নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন ছাড়া অথবা আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে অন্য দেশের বিরুদ্ধে আক্রমণ বা আগ্রাসনে অংশগ্রহণের অধিকার কোনও দেশের নেই। বিপরীতে, জাতিসংঘ সনদের ৫১ অনুচ্ছেদ অনুসারে, আক্রমণ করা দেশকে ব্যক্তিগত বা সম্মিলিতভাবে আত্মরক্ষার অধিকার দেওয়া হয়েছে।"
তিনি জোর দিয়ে বলেন: "এই তথ্যগুলো বিবেচনা করলে, আন্তর্জাতিক আইনের সকল মানদণ্ডের দৃষ্টিকোণ থেকে, ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলি পদক্ষেপ অবৈধ এবং জাতিসংঘ সনদের নীতি লঙ্ঘন করে।"
আন্তর্জাতিক ফোরামে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে আলী মাতার ব্যাখ্যা করেন: ইরান জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে এই বিষয়টি উত্থাপন করতে পারে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিন্দা দাবি করতে পারে। তবে, যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য এবং ভেটো দেওয়ার অধিকার রাখে, তাই বাস্তবে এর বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব জারি করা কঠিন হবে।
তিনি আরও বলেন: "তবে, যুদ্ধাপরাধের ঘটনা সম্পর্কে পর্যাপ্ত প্রমাণ সংগ্রহ করা হলে, ইরান মামলাটি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিসি) পাঠাতে পারে যাতে এই হামলার জন্য দায়ী কমান্ডার বা কর্মকর্তাদের বিচার করা যায়।"
আলী মাতার জোর দিয়ে শেষ করেছেন: "দুর্ভাগ্যবশত, এটা স্বীকার করতেই হবে যে জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। অতএব, নিন্দার জন্য একটি নির্ণায়ক ফলাফল অর্জন করা বা এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পাওয়া সহজ কাজ নয়।"
তবে, এই মামলার আইনি ও রাজনৈতিক অনুসরণ একটি প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ যা আগ্রাসন রেকর্ড করতে এবং ইতিহাস এবং বিশ্ব বিবেকে এর অবৈধ প্রকৃতি উন্মোচন করতে পারে।
