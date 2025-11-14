আলেকজান্দ্রিয়ার রাস্তায় ১৩টি গুলিবিদ্ধ হয়ে মিশরের একজন পারমাণবিক প্রকৌশলী নিহত হন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আলেকজান্দ্রিয়ার পশ্চিমে কেরমুজ এলাকার একটি রাস্তায় ১৩টি গুলিবিদ্ধ হয়ে পারমাণবিক রসায়নে বিশেষজ্ঞ একজন মিশরীয় প্রকৌশলীর হত্যাকাণ্ড মিশরীয় জনমতের মধ্যে ক্ষোভ ও উদ্বেগের ঢেউ তুলেছে।
নিরাপত্তা সূত্রের মতে, গত সন্ধ্যায় কেরমুজ জেলার পাশের রাস্তায় একা হাঁটার সময় ৩৫ বছর বয়সী এই প্রকৌশলী এক অজ্ঞাত ব্যক্তি আক্রমণ করেন।
আক্রমণকারী ভুক্তভোগীকে অবাক করে দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয় এবং তারপর বারবার গুলি করে হত্যা করে। প্রতিবেদন অনুসারে, আক্রমণকারী তার পুরো ম্যাগাজিনটি, যাতে ১৩টি গুলি ছিল, ভুক্তভোগীর শরীরে ছুড়ে মারে।
নিরাপত্তা বাহিনী তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকাটি কড়া নিরাপত্তার আওতায় আনে। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা খোলস সংগ্রহ করেন, আঙুলের ছাপ রেকর্ড করেন এবং অপরাধস্থলের নথিভুক্ত করেন।
নিহতের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে এবং গুলির সংখ্যা, মৃত্যুর সঠিক সময় এবং সম্ভাব্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। ঘটনার আশেপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করা হচ্ছে এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকা হয়েছে।
