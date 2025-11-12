ভিয়েনার ইসলামিক সেন্টার হযরত খাদিজা (সা.আ.)-এর আদর্শ অনুসরণ করে নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক একটি সম্মেলন সংগঠিত হয়েছে+ছবিসহ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ভিয়েনার ইসলামিক সেন্টার নারীর ক্ষমতায়ন এবং ব্যবসার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একটি অনুপ্রেরণামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
অনুষ্ঠানটি শুরু হয় হযরত খাদিজা (সা.আ.)-কে প্রথম মহিলা উদ্যোক্তা হিসেবে বর্ণনা করে, যেখানে ব্যবসার ইতিহাসে তাঁর স্থান এবং বর্তমান নারীদের জন্য একজন আদর্শ হিসেবে তাঁর ভূমিকা তুলে ধরা হয়।
বিভিন্ন শিল্পের মহিলা উদ্যোক্তাদের সাথে একটি আলোচনা-ভিত্তিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে অংশগ্রহণকারীদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা, আইনি টিপস এবং কর তথ্য থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।
অনুষ্ঠানের এই অংশে ধারণা বিনিময় এবং নেটওয়ার্কিং ছিল, যা মহিলাদের জন্য তাদের পেশাগত দক্ষতা শেখার এবং উন্নত করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করেছিল।
অনুষ্ঠান চলাকালিন, ঐতিহ্যবাহী খাবার এবং বন্ধুত্বপূর্ণ ও ঘনিষ্ঠ পরিবেশের সাথে, সম্মেলনটি আলোচনা, মিথস্ক্রিয়া এবং নতুন সংযোগ তৈরির একটি স্থানে পরিণত হয়।
