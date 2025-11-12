গাজার নাগরিকরা ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ির ধ্বংসাবশেষের উপর অস্থায়ী তাঁবুতে বাস করছে + ছবি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজার মধ্যাঞ্চল থেকে নতুন চিত্রগুলিতে নাগরিকদের কঠিন এবং অপ্রতিরোধ্য অবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে যারা তাদের বাড়িঘর ধ্বংস হওয়ার পর ধ্বংসস্তূপের উপরে জনাকীর্ণ অস্থায়ী তাঁবুতে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছেন।
এই ছবিগুলি গাজার মধ্যাঞ্চলের সালাহ আল-দিন স্ট্রিট থেকে তোলা হয়েছে, যেখানে গৃহহীন পরিবারগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ির ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তাঁবু স্থাপন করেছে এবং খুব কঠিন পরিস্থিতিতে বসবাস করছে।
গাজার জনগণের দুর্ভোগের অংশ হিসেবে জনাকীর্ণ তাঁবুতে বসবাস এবং মৌলিক সুযোগ-সুবিধার অভাব, এমন একটি পরিস্থিতি যা আবারও গাজা উপত্যকার মানবিক সংকটের গভীরতা প্রকাশ করে।
