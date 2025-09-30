  1. Home
  2. সেবা
  3. মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদ

হিজবুল্লাহর ঘোষণা: অস্ত্র সমর্পণ করবে না।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ১৩:২৩
News ID: 1733229
হিজবুল্লাহর ঘোষণা: অস্ত্র সমর্পণ করবে না।

লেবাননের হিজবুল্লাহর নেতা শেখ নাইম কাসেম ঘোষণা করেছেন, তারা কখনোই অস্ত্র সমর্পণ করবে না।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):ইসরাইলের বিমান হামলায় নিহত তৎকালীন হিজবুল্লাহ প্রধান সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে তিনি এ ঘোষণা দেন। 

বৈরুতে সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহর সমাধিস্থলে সমবেত হাজার হাজার সমর্থকের উদ্দেশে ভাষণ দেন শেখ নাইম কাসেম। এসময় হিজবুল্লাহর সামরিক সক্ষমতা বজায় রাখার ঘোষণা দেন তিনি। যদিও ইসরাইলের সঙ্গে সাম্প্রতিক যুদ্ধের কারণে তারা কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছে।

তিনি বলেন, ‘আমরা কখনই আমাদের অস্ত্র ত্যাগ করব না। ইসরাইলকে সহায়তা করে এমন যেকোনো প্রকল্পের মুখোমুখি হবে হিজবুল্লাহ।’

তার এ মন্তব্য এমন এক সময়ে এসেছে, যখন নতুন লেবানন সরকার প্রকাশ্যে ইরান-সমর্থিত এই গোষ্ঠীকে নিরস্ত্র করার অঙ্গীকার করেছে।

বৈরুতের উপকূলে সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ এবং তার উত্তরসূরি হাসেম সাফিউদ্দিনের (যিনি নাসরুল্লাহ শহীদ হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পর ইসরাইলি হামলায় শহীদ হন) ছবি প্রজেক্টরে দেখানো হয়, যদিও প্রধানমন্ত্রী নওয়াফ সালাম এ ধরনের প্রদর্শন নিষিদ্ধ করেছিল।

এদিন হাজারো পুরুষ, নারী ও শিশু কালো পোশাক পরে সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহর সমাধিস্থলে হাজির হন। ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সচিব আলি লারিজানিও স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন।

সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ গত বছরের ২৭ সেপ্টেম্বর বৈরুতের দক্ষিণাঞ্চলে একটি হিজবুল্লাহ কমপ্লেক্সে ইসরাইলের বাংকার-বাস্টার বোমা হামলায় নিহত হন। তিনি তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে সংগঠনটির নেতৃত্বে ছিলেন।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha