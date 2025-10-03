  1. Home
ফ্লোটিলা ত্রাণকর্মীদের আটকের পর গালি দিচ্ছে ইসরায়েলি মন্ত্রী।

৪ অক্টোবর ২০২৫ - ০০:২৭
News ID: 1734530
গাজামুখী 'গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা' নৌবহর থেকে ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে আটক হওয়া শত শত অধিকারকর্মীকে 'সন্ত্রাসী' বলে অভিহিত করে ভর্ৎসনা করেছে ইসরায়েলের নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন-গভির।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) সন্ধ্যায় ইসরায়েলের আশদোদ বন্দরে এই ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত এক ভিডিওতে দেখা যায়, মেঝেতে বসানো আটক কর্মীদের বেন-গভির ভর্ৎসনা করছে।

ভিডিওটির অনানুষ্ঠানিক অনুবাদ অনুসারে, বেন-গভির দাবি করে ফ্লোটিলার জাহাজগুলোকে 'সম্পূর্ণ খালি' পাওয়া গেছে এবং তারা গাজার জন্য কোনো ত্রাণ সহায়তা নিয়ে আসেনি। মন্ত্রী কটাক্ষ করে বলে, "তারা আসলে সাহায্য করতে আসেনি। তারা এসেছিল সন্ত্রাসীদের জন্য। এরা সন্ত্রাসী।"

এদিকে, ত্রাণবাহী গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা নৌবহরের শেষ জাহাজ 'দ্য ম্যারিনেট' এখনো গাজার আঞ্চলিক জলসীমার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে। আল জাজিরা জানিয়েছে, জিএমটি ৪টা ৩০ মিনিট (বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে ১০টা) পর্যন্ত ইসরায়েলি বাহিনী এই ইয়টটিকে আটক করতে পারেনি।

 পতাকাবাহী এই নৌযানটি সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ভূমধ্যসাগরের আন্তর্জাতিক জলসীমা দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার জিও ট্র্যাকারের তথ্য অনুযায়ী, জাহাজটি তখন গাজার আঞ্চলিক জলসীমা থেকে প্রায় ৪৮ নটিক্যাল মাইল (৮৮ কিলোমিটার) পশ্চিমে অবস্থান করছিল।

'দ্য ম্যারিনেট' জাহাজে মোট ছয়জন আরোহী রয়েছেন। বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা এক ভিডিওতে জাহাজটির ক্যাপ্টেন জানান, তাদের নৌযানের ইঞ্জিনের সমস্যা ছিল, যা এখন সমাধান করা হয়েছে।

