আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজায় ইসরায়েলের হত্যাকাণ্ড বন্ধ করার অজুহাতে ট্রাম্প নিজেকে নোবেল শান্তি পুরষ্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যা অব্যাহত রয়েছে এবং নেতানিয়াহুও তা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
যদি কাউকে পুরষ্কার দিতে হয়, তাহলে প্রথমে তা গাজার জনগণকে দেওয়া উচিত।
গাজার জনগণ সবচেয়ে তীব্র বোমাবর্ষণ প্রতিরোধ করেছে এবং পালিয়ে যাননি, তারপর গাজার জনগণের সাথে সংহতি আন্দোলন গুলিকে: হামাস, আল-কিসাম, এছাড়া প্রকৃত নোবেল পুরস্কারের অধিকারী হজচ্ছ সামুদ নৌবহরের যাত্রীরা।
আধুনিক ইতিহাসের বৃহত্তম বেসামরিক কনভয় (প্রতিরোধ নৌবহর), যা বিশ্বের ৪৪টি দেশের ৫০টিরও বেশি জাহাজ নিয়ে গঠিত, সামুদ্রিক বিপদ কাটিয়ে সেই অঞ্চলের জনগণের উপর অবরোধ ভাঙতে গাজার দিকে এগিয়ে গেছে।
