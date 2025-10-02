গাজা যুদ্ধ বন্ধে ট্রাম্পের ২০ দফা প্রস্তাবের শর্তগুলি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ হুমকি দিয়েছে, গাজায় তাদের লক্ষ্য সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত হামলা বন্ধ হবে না।
গতকাল ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েল দফাগুলোর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রকাশ করেছে।
প্রস্তাবিত ২১ দফার মূল বিষয়বস্তু হলো:
১. গাজা হবে চরমপন্থা-মুক্ত ও সন্ত্রাস-মুক্ত অঞ্চল, যা প্রতিবেশীদের জন্য হুমকি সৃষ্টি করবে না।
২. গাজার পুনর্গঠন করা হবে, যাতে মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত হয়।
৩. উভয় পক্ষ সম্মত হলে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ হবে এবং ইসরায়েল ধীরে ধীরে গাজা থেকে সরে যাবে।
৪. চুক্তি ঘোষণার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সকল জিম্মি ফিরিয়ে দেওয়া হবে, মৃত ও জীবিত।
৫. জিম্মি মুক্তির পর ইসরায়েল কয়েকশো ফিলিস্তিনি বন্দি মুক্তি দেবে, পাশাপাশি আটক মৃতদেহ হস্তান্তর করবে।
৬. হামাস যোদ্ধাদের জন্য ক্ষমা ও নিরাপদ প্রস্থান নিশ্চিত করা হবে।
৭. ত্রাণ সাহায্য বাড়ানো হবে—প্রতিদিন অন্তত ৬০০ ট্রাক গাজায় প্রবেশ করবে।
৮. জাতিসংঘ, রেড ক্রিসেন্ট ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে ত্রাণ বিতরণ করা হবে।
৯. গাজার শাসনভার অস্থায়ী ফিলিস্তিনি টেকনোক্র্যাট কমিটির হাতে থাকবে।
১০. আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে আধুনিক শহর এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গঠন করা হবে।
১১. গাজায় কম শুল্ক ও সহজ প্রবেশাধিকারের অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হবে।
১২. কেউ গাজা ছাড়তে বাধ্য হবে না, চাইলে ফিরে আসার সুযোগ থাকবে।
১৩. হামাসের কোনো সামরিক ভূমিকা থাকবে না, অবকাঠামো ধ্বংস করতে হবে।
১৪. আঞ্চলিক অংশীদারদের মাধ্যমে নিরাপত্তা গ্যারান্টি নিশ্চিত করা হবে।
১৫. আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে অস্থায়ী বাহিনী গঠন করা হবে।
১৬. ইসরায়েল গাজা দখল করবে না, নতুন নিরাপত্তা বাহিনী স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করবে।
১৭. হামাস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে নির্দিষ্ট দফা প্রয়োগ করা হবে।
১৮. ভবিষ্যতে ইসরায়েল কাতারে হামলা করবে না।
১৯. গাজার জনগোষ্ঠীকে চরমপন্থা থেকে দূরে সরানো হবে, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ হবে।
২০. গাজার পুনর্গঠন শেষ হলে ফিলিস্তিনকে স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয়ার পথ সুগম হবে।
২১. যুক্তরাষ্ট্র শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আলোচনার জন্য মধ্যস্থতা করবে।
ট্রাম্পের ২০ দফা শান্তি প্রস্তাব একদিকে গাজায় তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনা জাগিয়েছে, অন্যদিকে এর ভেতর লুকিয়ে থাকা রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক জটিলতা নিয়েও বিতর্ক তৈরি করেছে।
Your Comment