  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. বাংলাদেশের সংবাদ

 ফিলিস্তিনের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন বাংলাদেশের খ্যাতিমান আলোকচিত্রী ও মানবাধিকারকর্মী।

২ অক্টোবর ২০২৫ - ১৯:৪০
News ID: 1734095
 ফিলিস্তিনের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন বাংলাদেশের খ্যাতিমান আলোকচিত্রী ও মানবাধিকারকর্মী।

 ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজার উদ্দেশে রওনা হয়েছেন বাংলাদেশের খ্যাতিমান আলোকচিত্রী ও মানবাধিকারকর্মী শহিদুল আলম।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজার উদ্দেশে রওনা হয়েছেন বাংলাদেশের খ্যাতিমান আলোকচিত্রী ও মানবাধিকারকর্মী শহিদুল আলম।

গাজার উদ্দেশে এগিয়ে চলা ত্রাণবাহী নৌবহর গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলায় যোগ দিয়েছেন বলে এক পোস্টে নিজেই জানিয়েছেন শহিদুল আলম। ইসরাইলের হামলার আশঙ্কার মধ্যে গাজা উপত্যকার ওপর ইসরাইলের আরোপিত সর্বাত্মক অবরোধ ভেঙে দেওয়ার দৃঢ় সংকল্পে অটল রয়েছে গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা।

আজ বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) ফিলিস্তিনি দূতাবাস এক বিবৃতিতে বলেছে, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাংলাদেশি আলোকচিত্রী, শিক্ষাবিদ ও মানবাধিকারকর্মী শহিদুল আলমকে গর্বের সাথে ধন্যবাদ জানাই, যিনি গ্লোবাল সুমুদ মিডিয়া ফ্লোটিলায় যোগ দিয়েছেন।

1756039607-ac335d19396a35f1b6ec2f6fcdf8c392.jpg

গাজায় ইসরাইলের অবৈধ অবরোধ ভাঙার এই ঐতিহাসিক মিশনে অংশ নেওয়া প্রথম বাংলাদেশি তিনি। ন্যায়বিচারের জন্য তার নির্ভীক কণ্ঠস্বরের জন্য তিনি বিশ্বব্যাপী পরিচিত। এই সাহসী অভিযানে অংশগ্রহণ করায় বাংলাদেশে অবস্থিত ফিলিস্তিন দূতাবাস তাকে সম্মান ও ধন্যবাদ জানিয়েছে।

গ্লোবাল মিডিয়া ফ্লোটিলাতে যোগদান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘এই মুহূর্তে গণহত্যা চলছে। ইসরায়েল ও আমেরিকা একসঙ্গে ফিলিস্তিনে, গাজায় মানুষ খুন করছে। তার সঙ্গে পাশ্চাত্যের অনেকগুলো দেশ যুক্ত; তারাও সহযোগিতা করছে এবং তারাও এতে অংশীদার।’

1757762485-675f93798183fd57fe31a0b227956879.jpg


পরিকল্পনা অনুযায়ী পরদিন রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) ইতালির উদ্দেশে রওনা হন শহিদুল আলম। এরপর গত মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ইতালির ওট্রান্টো থেকে ফ্লোটিলার বৃহত্তম জাহাজ ‘কনসায়েন্স’-এ যোগ দেন তিনি।

যোগ দেওয়ার পর এক বার্তায় তিনি বলেন, আমি বাংলাদেশ থেকে প্রথম ব্যক্তি হিসেবে গাজায় যাচ্ছি। কিন্তু বাংলাদেশের সকল মানুষের ভালোবাসা আমার সাথে বহন করছি। গাজায় যা ঘটছে তা গণহত্যা। এই সংগ্রামে যদি আমরা পরাজিত হই, তাহলে মানবতা নিজেই পরাজিত হবে।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha