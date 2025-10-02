জার্মানি-গাজা ফ্লোটিলায় আটক কর্মীদের সুরক্ষার আহ্বান ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, তারা ইসরায়েল সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে তেল আবিবকে তাদের দায়িত্ব পালনের তাগিদ দিয়েছে।
জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র জানান, আমরা ইসরায়েল সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি এবং তাদের আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে তাদের দায়িত্ব পালনের এবং সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছি। একইসঙ্গে, আমরা নৌবহরে থাকা সকলের সুরক্ষা নিশ্চিত করার আহ্বান জানাই।
তিনি আরও নিশ্চিত করেন যে ইসরায়েলে অবস্থিত জার্মান দূতাবাস ফ্লোটিলায় থাকা সম্ভাব্য জার্মান নাগরিকদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চালাচ্ছে। খবর অনুযায়ী, একটি বাদে নৌবহরের প্রায় সবকটি নৌকা ইতোমধ্যে ইসরায়েলি বাহিনী আটক করেছে।
এদিকে, এই ঘটনায় ইউরোপীয় গ্রিন পার্টি (ইউরোপীয় গ্রিনস) তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। ফ্লোটিলা আটক করার এই পদক্ষেপকে তারা 'আন্তর্জাতিক আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন' হিসেবে আখ্যা দিয়েছে।
পার্টির কো-চেয়ার ভুলা সেৎসি এক বিবৃতিতে বলেন, "মানবিক সহায়তা আটকে দেওয়া এবং স্বাধীন পর্যবেক্ষকদের নীরব করা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। এটি আন্তর্জাতিক আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন।"
সেৎসি ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) প্রতিষ্ঠান এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে নৌবহরে থাকা সকলের নিরাপত্তা ও মুক্তি নিশ্চিত করার আহ্বানও জানিয়েছেন।
Your Comment