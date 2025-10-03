গাজা নিয়ে ট্রাম্পের নতুন প্রস্তাবে ‘শিগগিরই’ সাড়া দিতে পারে হামাস।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজায় প্রায় দুই বছর ধরে চলা ইসরাইলের যুদ্ধ থামাতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবে হামাস ‘শিগগিরই’ জবাব দেবে বলে জানিয়েছে সংগঠনটির একজন কর্মকর্তা।
বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য মোহাম্মদ বলেন, ‘ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের প্রতিনিধি হিসেবে জনগণের ‘স্বার্থ রক্ষা করে’ এমনভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশের অধিকার হামাসের আছে। সময় আমাদের ঘাড়ে চেপে বসা তলোয়ার- এমন যুক্তিতে আমরা (পরিকল্পনাটি) নিয়ে কাজ করছি না।’
গত সপ্তাহে হোয়াইট হাউস ২০-দফার একটি নথি প্রকাশ করেছে। এতে তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতি, ইসরাইলে আটক ফিলিস্তিনি রাজনৈতিক বন্দীদের সাথে হামাসের হাতে আটক ইসরাইলি পণবন্দীদের বিনিময়, গাজা থেকে ইসরাইলি বাহিনীর পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার, হামাসের নিরস্ত্রীকরণ এবং একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের আহ্বান জানানো হয়েছে।
ট্রাম্প মঙ্গলবার হামাসকে এই পরিকল্পনায় সম্মত হওয়ার জন্য তিন থেকে চার দিন সময় দেয়। ফিলিস্তিনিরা যুদ্ধের অবসান চাইলেও অনেকেই মনে করছেন, এই পরিকল্পনাটি ইসরাইলের পক্ষেই প্রস্তুত করা হয়েছে।
পূর্ববর্তী আলোচনাগুলোয় হামাস দুর্ভিক্ষপীড়িত উপত্যকা থেকে ইসরাইলি বাহিনীর সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের ওপর জোর দিয়ে বলেছিল, তারা স্থায়ী যুদ্ধবিরতি চাইছে। যাতে বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলো তাদের বাড়িতে ফিরে যেতে পারে, বিশেষ করে গাজার উত্তরে। সেখানে ইসরাইলি বাহিনী সামরিক আগ্রাসন বাড়িয়েছে।
এদিকে বৃহস্পতিবার মিসরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানায়, হামাসকে ট্রাম্পের প্রস্তাব মেনে নিতে রাজি করানোর জন্য তার দেশ কাতার ও তুরস্কের সাথে কাজ করছে।
