আল-আকসা তুফান বিশ্বকে মার্কিন বিরোধী এবং নিপীড়িতদের প্রতি সমর্থনের দিকে ঠেলে দিয়েছে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানি পার্লামেন্টের স্পিকার মোহাম্মদ বাকের কলিবাফ বলেছেন, “আমরা সর্বদা ইরানি দ্বীপপুঞ্জ গ্রেটার টুনব,লেসার টুনব এবং আবু মুসা সম্পর্কে হস্তক্ষেপবাদী দাবির তীব্র নিন্দা জানাই।” পার্সটুডে অনুসারে, গালিবাফ জোর দিয়ে বলেছেন, “ইরানের আঞ্চলিক অখণ্ডতা এই ভূমির লাখ লাখ তরুণের রক্ত দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ইরানি জাতি এই বিষয়ে কোনও বিভ্রান্তির সাথে আপস করবে না।”
অপারেশন স্টর্ম আল-আকসার দ্বিতীয় বার্ষিকীর কথা উল্লেখ করে গালিবাফ এই পদক্ষেপকে ইহুদিবাদী শাসক গোষ্ঠীর জন্য একটি কৌশলগত আঘাত এবং বিশ্বব্যাপী অহংকারের পতনের কাউন্ট ডাউন বলে মনে করেন যার ফলে ইসরায়েল পরাজয়ের জলাভূমিতে ডুবে গেছে।
অবিস্মরণীয় ও গৌরবময় অভিযানের পর থেকে দখলদার শাসক গোষ্ঠী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্লজ্জ সমর্থনে, হাজার হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনিকে শহীদ করেছে, বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা করেছে, গাজা উপত্যকাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে এবং সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ, সাইয়্যেদ হাশেম সাফি আল-দিন, ইসমাইল হানিয়া এবং ইয়াহিয়া সিনওয়ারের মতো মহান ব্যক্তিত্বদের শহীদ করেছে।
ইরানের সংসদ স্পিকার জোর দিয়ে বলেছেন, ফিলিস্তিন, লেবানন, ইয়েমেনের প্রতিরোধ ফ্রন্ট এবং ইরানি জনগণের প্রতিরক্ষা, ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের সাথে, এই অঞ্চলের পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে নিয়ে এসেছে যেখানে ইসরায়েল বিশ্বের সবচেয়ে ঘৃণ্য শাসনব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। বিশ্বের বেশিরভাগ অংশে ইহুদিবাদীরা জনসাধারণের সংঘর্ষের ভয়ে তাদের মানসিক শান্তি হারিয়ে ফেলেছে।
নিরাপত্তা, অর্থনীতি এবং সামাজিক সংহতি সম্পর্কে অধিকৃত অঞ্চলের বাসিন্দাদের আশাবাদ প্রায় এক-তৃতীয়াংশের সমালোচনামূলক পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং সরকারী পরিসংখ্যান ইঙ্গিত দেয় যে বিপরীত অভিবাসন অধিকৃত ফিলিস্তিনে অভিবাসনের চেয়ে তিনগুণ বেশি।
কলিবাফ বলেন: আজ প্রতিরোধের ভৌগোলিক সীমানা কেবল গাজা, সানা এবং বৈরুত নয়, বরং সিডনি, বার্লিন, বার্সেলোনা, মাদ্রিদ, লন্ডন, আমস্টারডাম, টরন্টো এবং আমেরিকান শহর ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও বিস্তৃত, এবং ইহুদিবাদী শাসনের বয়কট প্রচারণা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এবং সোমুদের গর্বিত বৈশ্বিক নৌবহর বিশ্বজুড়ে প্রতিরোধের বিস্তারের প্রতীক।
ইরানের সংসদ স্পিকার আরও বলেন: আল-আকসা ঝড় কেবল ইসরায়েলের আধিপত্য ভেঙে দেয়নি, বরং বিশ্বকে আমেরিকার অ-আমেরিকানীকরণ এবং নিপীড়িতদের সমর্থন এবং ইহুদিবাদী শাসনের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রকল্পের সম্পূর্ণ ব্যর্থতার দিকে ঠেলে দিয়েছে।
ইরানের নিপীড়ন-বিরোধী জাতির পক্ষ থেকে ইরানের সংসদ ফিলিস্তিনের প্রতি ব্যাপক সমর্থনের উপর জোর দেয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকে ইহুদিবাদী শাসনের অপরাধের বিচারের জন্য আহ্বান জানায়।
