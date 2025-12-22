ইসলামের পবিত্রতা এবং হলোকস্টের অবমাননার প্রতি পশ্চিমাদের দ্বৈত নীতি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): কিছু ইউরোপীয় দেশে বারবার কুরআন পোড়ানোর ঘটনা ইউরোপ কীভাবে অসমভাবে মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রয়োগ করছে তা নিয়ে ক্রমবর্ধমান বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। সমালোচকরা বলছে যে কর্তৃপক্ষ মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধীনে এই ধরনের কর্মকাণ্ডের অনুমতি দিলেও, হলোকস্ট অস্বীকার বা সন্দেহের বিরুদ্ধে কঠোর আইন এখনও প্রয়োগ করা হচ্ছে।
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, ইউরোপীয় রাজধানীগুলিতে কুরআন পোড়ানোর ছবি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে। সুইডেন এবং ডেনমার্কের মতো দেশগুলির কর্তৃপক্ষ এই পদক্ষেপগুলিকে "মত প্রকাশের স্বাধীনতার" উদাহরণ হিসাবে বর্ণনা করেছে, যদিও তারা স্বীকার করেছে যে এটি উস্কানিমূলক।
এই দেশগুলির সরকারি কর্মকর্তারা জোর দিয়ে বলেছে যে এই পদক্ষেপগুলি ধর্মীয় ঘৃণার পরিবর্তে রাজনৈতিক প্রকাশের কাঠামোর মধ্যে পড়ে, এই অবস্থানের সাথে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ এবং বিভিন্ন দেশে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে।
কূটনৈতিক প্রভাব এবং নিরাপত্তা উদ্বেগ স্বীকার করা সত্ত্বেও, বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলির সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে, ইউরোপীয় কর্মকর্তারা এই দৃষ্টিভঙ্গির উপর জোর দিয়ে চলেছেন যে মত প্রকাশের স্বাধীনতার মধ্যে "অপমান করার অধিকার" অন্তর্ভুক্ত!
বিপরীতে, ইউরোপের বেশিরভাগ অংশে হলোকস্টের অবস্থান একেবারেই ভিন্ন। জার্মানি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং অস্ট্রিয়ার মতো দেশগুলিতে হলোকস্টকে অস্বীকার করা বা সন্দেহ করা একটি অপরাধ এবং এর ফলে জরিমানা বা কারাদণ্ড হতে পারে।
ইউরোপীয় দেশগুলির আদালতগুলি এই আইনগুলিকে ন্যায্যতা দিয়েছে এই যুক্তি দিয়ে যে হলোকস্ট অস্বীকার এক ধরণের ঘৃণামূলক বক্তব্য যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য হুমকিস্বরূপ এবং চরমপন্থী মতাদর্শের প্রত্যাবর্তনের পথ প্রশস্ত করে।
এই পদ্ধতির পার্থক্য বিশ্লেষকদের সমালোচনার মুখে পড়েছে, যারা বিশ্বাস করেন যে এই পার্থক্যটি মত প্রকাশের স্বাধীনতার নিরপেক্ষ প্রয়োগকে প্রতিফলিত করে না বরং "সুরক্ষিত সংবেদনশীলতার" একটি অলিখিত শ্রেণিবিন্যাসকে প্রতিফলিত করে।
যদিও কুরআন পোড়ানোকে একটি বৈধ অভিব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়, সেখানে হলোকস্ট অস্বীকারকে একটি সামাজিক বিপদ হিসেবে বিচার করা হয়, যা পশ্চিমা বিশ্বে আইনি ও নৈতিক মানদণ্ডের দ্বৈত মান সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করে।
Your Comment