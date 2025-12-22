ঝড়ের মাঝে অধ্যবসায়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পৃথিবীর এক কোণে যেখানে আগুনের বৃষ্টির সাথে করুণার বৃষ্টি মিশে যায়, সেখানে বাস্তুচ্যুতির স্যাঁতসেঁতে তাঁবুতে থাকা মানুষ জীবন এবং মানবতার আশা সম্পর্কে এক অবিস্মরণীয় পাঠের শিক্ষা দেয়।
আজ গাজা কেবল একটি মানবিক ট্র্যাজেডির দৃশ্যই নয়, বরং "অধ্যবসায়ের" এক দুর্দান্ত প্রদর্শনের দৃশ্যও, সেই একই অধ্যবসায় যা পবিত্র কুরআন পরিত্রাণ ও শান্তির জন্য একটি শর্ত বলে মনে করে:
«إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ»
অন্ধকার রাতের হৃদয়ে, যখন বোমার আঘাত বৃষ্টির সাথে মিশে যায় এবং পৃথিবীর বন্যা আগুনের বন্যার মতো দেখা দেয়, তখন গাজার লোকেরা তাদের বাস্তুচ্যুত তাঁবুতে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে, তাদের জীবনে ঐশ্বরিক আয়াতটি ধারণ করে:
«إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ»
তাদের অধ্যবসায় হলো হতাশার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, মানবিক মর্যাদা বজায় রাখা এবং সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতেও উপাসনা চালিয়ে যাওয়া। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে প্রার্থনা করা, শেষ রুটির টুকরো ভাগ করে নেওয়া এবং দুর্ভিক্ষের দ্বারপ্রান্তে নৈতিক শিক্ষা বজায় রাখা - এই সবই "অটলতার" স্পষ্ট প্রকাশ। প্রতিকূলতার মধ্যে শান্তির দর্শন এই আয়াতটি প্রতিশ্রুতি দেয় যে যারা অবিচল এবং বিশ্বস্ত, তাদের জন্য ভয় বা দুঃখ নেই।
তারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ়তার সাথে, তাঁর অসীম করুণার উপর নির্ভর করে এবং এমন বিশ্বাসের সাথে জীবনযাপন করে যা পাহাড়কে কাঁপিয়ে দেয়। বৃষ্টি হয়, বন্যা হয়, এবং তাঁবু কাঁপে, কিন্তু বিশ্বাসীদের হৃদয় পাহাড়ের মতো দৃঢ়। কারণ তারা জানে যে প্রতিটি ভারী বৃষ্টির পরে, পৃথিবী আরও সবুজ হয়ে ওঠে এবং প্রতিটি অন্ধকারের পরে, একটি উজ্জ্বল ভোর ফুটে ওঠে।
হে গাজার মানুষ! হে অধ্যবসায়ের আদর্শ! বিশ্বের নির্যাতিতদের প্রার্থনা তোমাদের সমর্থন করে, এবং ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি তোমাদের চূড়ান্ত বিজয় এনে দেবে। তুমি আমাদের শিখিয়েছ যে অধ্যবসায় হল আস্থার সবচেয়ে সুন্দর নাম। "আমাদের প্রভু আল্লাহ"... তারপর আমরা অধ্যবসায় করেছি এবং এটিই মুক্তির চাবিকাঠি।
