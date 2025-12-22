রজব মাস হচ্ছে ক্ষমা প্রার্থনা, মোনাজাত এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাস।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হুজ্জাতুল ইসলাম সাইয়্যিদ নাকী মাহদী যায়দী রজব মাসের আগমনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং এই মাসকে ক্ষমা প্রার্থনা, অনুতাপ এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটি মূল্যবান সুযোগ হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তিনি এই দিনগুলিতে ইবাদত, সেবা এবং কর্ম সংস্কারের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার জন্য মুমিনদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।
রজব মাসের নামকরণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন: "রজব অর্থ মহান ও সম্মানিত, তাই রজব মাস একটি মহান ও সম্মানিত মাস হিসেবে পরিচিত। ইসলামের আবির্ভাবের আগে আরবরা এই মাসকে সম্মান করত এবং এই সময় যুদ্ধ ও সংঘাত এড়িয়ে চলত। ইসলামের আবির্ভাবের পর রজব মাসের পবিত্রতা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং এই মাস ধর্মীয়ভাবে পবিত্র হয়ে ওঠে।"
হুজ্জাতুল ইসলাম সাইয়্যিদ নকী মাহদী যায়দী ইমাম মুসা কাযিম (আ.)-এর একটি বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন: "জান্নাতে এমন একটি নদী আছে যা দুধের চেয়ে সাদা এবং মধুর চেয়ে মিষ্টি। যে ব্যক্তি রজব মাসে একদিন রোজা রাখবে, আল্লাহ তাকে এই নদী থেকে পানি পান করাবেন।"
তিনি আরও বলেন: "যেমন লাইলাতুল কদর রাত্রির মধ্যে এবং শুক্রবার দিনগুলির মধ্যে বিশিষ্ট, তেমনি রজব মাসেরও অন্যান্য মাসের তুলনায় বিশেষ গুরুত্ব ও ফজিলত রয়েছে। এবং এই মাসটি সম্মানিত ও সম্মানিত মাসগুলির মধ্যে একটি, এবং অতীতে এই সময়ে যুদ্ধ ও সংঘাত বন্ধ হয়ে যেত।"
এই ধর্মীয় আলেম তার বক্তব্য অব্যাহত রেখে বলেন: "রজব মাস ক্ষমা প্রার্থনার মাস, এবং আমাদের এই মূল্যবান সুযোগটি কাজে লাগানো উচিত। ক্ষমা প্রার্থনা করা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক এবং প্রয়োজনীয়, বিশেষ করে যারা পার্থিব চিন্তায় ডুবে আছেন তাদের জন্য।"
উপসংহারে, হুজ্জাতুল ইসলাম নাকী মাহদী যায়দী জোর দিয়ে বলেন যে রজব মাস আল্লাহর নৈকট্য লাভের, নিজের কর্মের উন্নতি করার এবং নিজের আত্মা ও আত্মাকে পবিত্র করার একটি ব্যতিক্রমী সুযোগ এবং বিশ্বাসীদের প্রার্থনা, ক্ষমা প্রার্থনা এবং পাপ এড়িয়ে এই মাসের সদ্ব্যবহার করা উচিত।
Your Comment