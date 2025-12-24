বেলজিয়ামও গাজায় গণহত্যার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বেলজিয়াম, যা ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, তারা অনুচ্ছেদ ২-এর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে, বিশেষ করে গণহত্যা প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় "নির্দিষ্ট অভিপ্রায়" ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে।
আদালত দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ইসরায়েলকে আদালতের নিয়মের ৮৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে বেলজিয়ামের হস্তক্ষেপের বিষয়ে লিখিত পর্যবেক্ষণ জমা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে। তেল আবিব এখনও ব্রাসেলসের পদক্ষেপের বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেনি।
মার্কিন সহায়তায় ইসরায়েল ৭ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে গাজায় এক ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু করে, যার ফলে প্রায় ৭১,০০০ ফিলিস্তিনি নিহত এবং ১,৭১,০০০ এরও বেশি আহত হয়, যাদের বেশিরভাগই শিশু এবং মহিলা।
হামাস এবং ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি ১০ অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছিল, কিন্তু ইসরায়েল প্রতিদিন তা লঙ্ঘন করছে, যার ফলে ৪০৬ জন ফিলিস্তিনি নিহত হচ্ছে, মঙ্গলবার গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।
কিন্তু ইসরায়েল এই পদক্ষেপগুলিকে উপেক্ষা করে গাজা অভিমুখী ক্রসিং বন্ধ করে দেয়, যার ফলে অঞ্চলটি দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে এবং বর্তমানে চুক্তি লঙ্ঘন করে পর্যাপ্ত খাদ্য ও ওষুধের প্রবেশে বাধা দিচ্ছে।
তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন যে জাতিসংঘ সহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির এই অবৈধ উপস্থিতির ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিকে স্বীকৃতি না দেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।
আন্তর্জাতিক বিচার আদালত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করলেও, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (হেগেও অবস্থিত) ব্যক্তিদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।
২০২৪ সালে, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গাজায় ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের অভিযোগে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়াভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে।
Your Comment