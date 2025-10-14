আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):বিশ্বের গণমাধ্যম, বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্ব যখন শার্ম আল-শেখের বৈঠকের দিকে মনোনিবেশ করছে, যেখানে প্রকাশিত সর্বশেষ সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী গাজায় ইহুদিবাদী সরকারের গণহত্যার শহীদের সংখা হল "৬৭,৮৬৯ জন"।
কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে পশ্চিমা নেতারা "যুদ্ধের সমাপ্তি" নিয়ে কথা বলছেন এবং ত্রাণকর্তার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।
বিশ্ব সাক্ষি যে এই বিপর্যয়ের কারন হচ্ছে তারা এবং বিপর্যয়ের সাথেও তারা জড়িত, তবে এখন এই যুদ্ধের দৃশ্য থেকে শান্তির একটি চিত্র তৈরি করার এবং তাদের মুখ পরিষ্কার করার চেষ্টা করছে।
কিন্তু বাস্তবতা অন্য কিছু বলছে; বন্দীদের মুক্তি এবং যুদ্ধবিরতি তাদের কূটনীতির ফলাফল নয়, বরং দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে অবরোধ, বোমা হামলা এবং ক্ষুধার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকা জনগণের প্রতিরোধ ও প্রতিরোধের ফলাফল, যতক্ষণ না তারা শত্রুর উপর যুদ্ধবিরতি আরোপ করতে এবং তাদের বন্দীদের মুক্তি উদযাপন করতে সক্ষম হয়।
বিচার থেকে বাঁচতে শান্তি
শার্ম আল-শেখের বৈঠকে ডোনাল্ড ট্রাম্প, ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ এবং গাজায় গণহত্যার প্রধান অংশীদারদের মতো ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিল। এই বৈঠকটি "স্থিতিশীলতার সূচনা"র প্রতীক বলে মনে করা হচ্ছে; কিন্তু পশ্চিমা নেতাদের নরম ও কূটনৈতিক ভাষা আসলে দায়িত্ব মুছে ফেলার এবং গাজা ধ্বংসে তাদের ভূমিকার জবাবদিহিতা এড়াতে একটি প্রচেষ্টা।
গাজা; একটি অরক্ষিত ও বিধ্বস্ত শহর
বাস্তবতার ক্ষেত্রে, গাজা একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরে পরিণত হয়েছে। স্বাধীন পরিসংখ্যান বলছে যে এলাকার জনসংখ্যার কমপক্ষে দশ শতাংশ নিহত বা আহত হয়েছে, এবং তাদের বেশিরভাগই তাদের ঘরবাড়ি হারিয়েছে। অনেক মৃতদেহ এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে পড়ে আছে এবং নিহতদের প্রকৃত সংখ্যা সরকারী পরিসংখ্যানের চেয়ে অনেক বেশি। শহরে ছাই এবং তাঁবু ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।
গাজা থেকে প্রাপ্ত নতুন ছবিতে, সূর্যের আলো ছায়া ছাড়াই জ্বলছে; কারণ এটি ফিল্টার করার জন্য কোনও ভবন অবশিষ্ট নেই। ঘরবাড়ি মাটিতে মিশে গেছে এবং পরিবারগুলি খালি মাঠে তাঁবু স্থাপন করেছে। কয়েক মাস আগের তুলনায় আজ একমাত্র পার্থক্য হল বোমার শব্দ অনুপস্থিত। কিন্তু নীরবতার নীচে, পোড়া এবং ধসের গন্ধ এখনও জীবন্ত।
একটি পৃথিবী উল্টে গেছে এবং মিথ্যা নায়করা
রাজনৈতিক স্তরে, আমরা ভূমিকার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা দেখতে পাচ্ছি। যে সরকারগুলি ইহুদিবাদী শাসনব্যবস্থাকে সশস্ত্র করেছিল এবং বিক্ষোভকারীদের কণ্ঠস্বরকে নীরব করেছিল তারা এখন শান্তির দালাল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ট্রাম্প তার "সফল মধ্যস্থতার" জন্য প্রশংসিত; তিনিই সেই ব্যক্তি যার নীতি এই বিপর্যয়ের পথ প্রশস্ত করেছিল। এটি সত্যের বিপরীত: খুনিরা ত্রাণকর্তার পোশাক পরে।
শান্তি ভুলে যাওয়া
শারম আল-শেখের বৈঠক শান্তির প্রতীকের চেয়ে ভুলে যাওয়ার প্রতীক বেশি।
ন্যায়বিচার ছাড়া, অপরাধের তদন্ত ছাড়াই এবং জবাবদিহিতা ছাড়াই নির্মিত শান্তি অন্য ভাষায় যুদ্ধের ধারাবাহিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়।
এই বৈঠক লক্ষ লক্ষ মানুষের সাক্ষী একটি ট্র্যাজেডির বিশ্বব্যাপী স্মৃতি মুছে ফেলার একটি সুযোগ। ন্যায়বিচার ছাড়া, শান্তি মিথ্যা!
