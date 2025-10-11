পাকিস্তান-ভিত্তিক মুস্তাফা উম্মাহ জাগরণ কমিটির প্রধান: আমেরিকা শান্তির মুখোশ পরে বিশ্বাসঘাতকতা লুকাতে পারে না।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আন্তর্জাতিক আল-আকসায় ঝড় তোলা দিবস উপলক্ষে, পাকিস্তানের লাহোরে পাকিস্তানের পবিত্রতম জাতির জাগরণ আন্দোলন কর্তৃক একটি বিশাল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বিপুল সংখ্যক আলেম, ছাত্র, মহিলা এবং বিভিন্ন স্তরের মানুষ উপস্থিত ছিলেন।
এই অনুষ্ঠানে, মুস্তফা উম্মাহ জাগরণ আন্দোলনের প্রধান এবং জামিয়াতু উরওয়াতুল ওয়াস্কা পাকিস্তানের পরিচালক হুজাত-উল-ইসলাম ওয়াল-মুসলিমিন সৈয়দ জাওয়াদ নাকাভি তার বক্তৃতায় ফিলিস্তিনি জনগণের ঐতিহাসিক প্রতিরোধের কথা উল্লেখ করেন।
তিনি বলেন: "প্রতিরোধ ফ্রন্টের দুই বছরের অধ্যবসায় এবং সংগ্রাম প্রমাণ করেছে যে হামাস, হিজবুল্লাহ এবং আনসার আল্লাহ-এর মতো গোষ্ঠীগুলি কেবল সামরিক ক্ষেত্রেই নয় বরং বৌদ্ধিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও শত্রুর বিরুদ্ধে ভারী পরাজয়ের মুখোমুখি হয়েছে।
ইহুদিবাদী সরকার, যারা প্রথমে ভেবেছিল যে তারা এই যুদ্ধ কয়েক দিনের মধ্যে শেষ করে দেবে, আজ একটি দীর্ঘ, ক্ষয়িষ্ণু এবং ভাগ্যবান যুদ্ধে আটকা পড়েছে। ফিলিস্তিনি জনগণের এই অধ্যবসায় ইসরায়েলের অপরাধ এবং বর্বরতার আসল চেহারা বিশ্বের কাছে প্রকাশ করেছে এবং এই সরকারের প্রতি ঘৃণাকে বিশ্বব্যাপী ঝড়ে পরিণত করেছে।"
ইহুদিবাদী শাসনব্যবস্থার সংকটময় পরিস্থিতির উপর জোর দিয়ে এই বিশিষ্ট পাকিস্তানি পণ্ডিত উল্লেখ করেছেন: আজ, ইস্রায়েল কেবল সামরিক দিক থেকে শক্তিহীন নয়, বরং রাজনৈতিক ও নৈতিকভাবেও পতনের পর্যায়ে রয়েছে।
ইসলামের শত্রুরা সরাসরি যুদ্ধের পরিবর্তে বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রতারণার মাধ্যমে তাদের লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করছে; কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে নিপীড়ন ক্ষণস্থায়ী এবং বিশ্বাসঘাতকতা জাতিগুলিকে ভেতর থেকে ধ্বংস করে দেয়। আজ, ইসলামী প্রতিরোধ ফ্রন্ট আগের চেয়েও শক্তিশালী এবং তার শহীদদের রক্তের মাধ্যমে ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে স্পষ্টভাবে রেখা টেনেছে।
