বৈরুত স্টেডিয়ামে আয়োজিত বিশাল "আজিয়াল আল-সাইয়্যেদ" সম্মেলনে ৬০,০০০ এরও বেশি মানুষ জড়ো হয়েছে + ভিডিও এবং ছবি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হিজবুল্লাহর "কেশাফা আল-মাহদি" স্কাউটদের অংশগ্রহণে "জেনারেশনস অফ দ্য সাইয়্যিদ" (সাইয়্যিদের প্রজন্ম) এর মহা সম্মেলন আজ, রবিবার, ১০ অক্টোবর, ১৪০৪ তারিখে বৈরুতের কামিল শামুন স্পোর্টস কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হয়।
এই মহাসমাবেশটিতে হাজার হাজার হিজবুল্লাহ স্কাউট (ইমাম মাহদি স্কাউটস (পিবিইউএইচ)) প্রতিরোধের নেতার স্মরণে বৈরুত স্পোর্টস সিটিতে সমবেত হয়েছে।
প্রতিরোধের নেতা সাইয়্যিদ হাসান নাসরুল্লাহর পথ এবং আদর্শের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করার লক্ষ্যে "আমরা চুক্তির উপর আছি, অথবা নাসরুল্লাহ" স্লোগান নিয়ে এই মহাসমাবেশটি অনুষ্ঠিত হয়, যা লেবাননে হিজবুল্লাহর তরুণ প্রজন্মের ঐক্য এবং গতিশীলতাকে প্রতিফলিত করে।
ইমাম মাহদী স্কাউটস (আ.ফা.) লেবাননের হিজবুল্লাহর সাথে সম্পর্কিত একটি সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান।
এই গোষ্ঠীটি ১৯৮০-এর দশকে তাদের কার্যক্রম শুরু করে এবং বর্তমানে লেবাননের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে প্রতিরোধকে সমর্থনকারী পরিবারগুলির মধ্যে, সংস্কৃতি, শিক্ষা, ধর্ম এবং জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে সক্রিয় রয়েছে।
Your Comment