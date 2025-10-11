আফ্রিকান দেশগুলিতে ইসরায়েলি প্রভাব সম্প্রসারণ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে, যখন বিশ্বের দৃষ্টি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে নিউইয়র্ক ঘোষণাপত্রের উপর ভোটের দিকে নিবদ্ধ ছিল, তখন আফ্রিকা মহাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত প্রত্যক্ষ করে যা তার রাজনৈতিক রূপান্তরের গভীরতা প্রকাশ করে।
গাজায় দুই বছরের ভয়াবহ যুদ্ধের পর এই ভোটটি হয়েছিল, যেখানে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মতে ৬৭,০০০ এরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে, যা একটি অপ্রত্যাশিত বিভক্তির ইঙ্গিত দেয়।
৩৮টি আফ্রিকান দেশ দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানের সমর্থনে ঘোষণাটিকে সমর্থন করেছিল, ৪টি ভোটদানে বিরত ছিল এবং ১২টি অনুপস্থিত ছিল।
এটি কেবল এককালীন প্রতিক্রিয়া ছিল না, বরং ফিলিস্তিনের সাথে সংহতির ঐতিহাসিক ফ্রন্টকে দুর্বল করার এবং মহাদেশে নতুন জোট গঠনের জন্য কয়েক দশক ধরে ইসরায়েলি প্রচেষ্টার ফলাফল ছিল।
১৯৭৩ সাল থেকে, অক্টোবর যুদ্ধের পর, ২৮টি আফ্রিকান দেশ ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। কিন্তু ১৯৮০ এর দশকের শেষের দিক থেকে, ইসরায়েল ধীরে ধীরে আফ্রিকায় ফিরে আসছে, নিরাপত্তা সহযোগিতা, নিঃশর্ত অস্ত্র বাণিজ্য এবং প্রযুক্তিগত প্রভাবের উপর জোর দিচ্ছে।
আজ, ইসরায়েলের ৪৪টি আফ্রিকান দেশের সাথে সম্পর্ক রয়েছে এবং ২০২৪ সালে মহাদেশে তাদের প্রতিরক্ষা রপ্তানির পরিমাণ হবে ১৪.৭ বিলিয়ন ডলারের ৩ শতাংশ। কমপক্ষে সাতটি আফ্রিকান দেশ ইসরায়েলি গুপ্তচরবৃত্তি কর্মসূচি থেকে উপকৃত হয়েছে।
Your Comment