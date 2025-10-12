  1. Home
ইসরায়েলের শীর্ষ অস্ত্রদাতা জার্মানি-অর্থ দিয়ে গাজার ক্ষত সারাতে চায় ।

১২ অক্টোবর ২০২৫ - ১৬:১৯
জার্মানি তিন কোটি ডলার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে, পাশাপাশি গাজা পুনর্গঠনে আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজনেরও উদ্যোগ নিচ্ছে জার্মানি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মের্জ জানিয়েছে, মিশরের সঙ্গে যৌথভাবে গাজার পুনর্গঠনের জন্য একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজনের পরিকল্পনা করছে বার্লিন।

জার্মান উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র জানিয়েছে, গাজায় অস্থায়ী আশ্রয় নিশ্চিত করতে বার্লিন দ্রুতই ৮৫০টি অস্থায়ী বাসস্থানের ইউনিট সরবরাহ করতে পারে।

 এরই মধ্যে ৫০টি ইউনিট রামাল্লায় রয়েছে, যা দ্রুত গাজায় পাঠানো সম্ভব। এতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ অন্তত প্রাথমিকভাবে আশ্রয় পাবে। গাজার ৯০ থেকে ৯২ শতাংশ ভবনই গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে।

চ্যান্সেলর মের্জ বলেন, এই চুক্তি দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। জার্মান নাগরিকসহ সব বন্দিকে অবশেষে তাদের পরিবারের কাছে ফিরতে দিতে হবে। তিনি আরও বলেন, গাজার মানুষের কাছে দ্রুত মানবিক সহায়তা পৌঁছাতে হবে।

এসময় মের্জ ঘোষণা দেন, গাজা পুনর্গঠনে জার্মানি অতিরিক্ত ২ কোটি ৯০ লাখ ইউরো (প্রায় ৩ কোটি ৩৬ লাখ ডলার) মানবিক সহায়তা দেবে এবং মুক্ত বন্দিদের চিকিৎসা ও মানসিক পুনর্বাসনেও সহায়তা করবে।

গাজার সিভিল ডিফেন্স সংস্থা জানিয়েছে, শুক্রবার থেকে ইসরায়েলি সেনারা কিছু অঞ্চল থেকে পিছিয়ে যেতে শুরু করেছে, বিশেষ করে গাজা শহর ও খান ইউনুস থেকে। সংস্থার কর্মকর্তা মোহাম্মদ আল-মুগাইয়ির বলেন, ইসরায়েলি বাহিনী গাজা শহরের কয়েকটি অঞ্চল থেকে সরে গেছে। খান ইউনুসের দক্ষিণাংশ থেকেও সেনা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

