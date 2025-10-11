  1. Home
১১ অক্টোবর ২০২৫ - ১৫:৫৬
২০২৫ সালে ইসলামী বিশ্বের সাংস্কৃতিক রাজধানী ঘোষণা করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্বের পরিষদ (ICESCO) তাসখন্দে "অতীতের উত্তরাধিকার, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভিত্তি" শীর্ষক একটি সম্মেলনের আয়োজন করে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আয়োজিত সভায় ডঃ আহমেদ আব্দুল বাসিত তার বক্তৃতায় ফোরামের নতুন পরিচালক জনাব সেলিম আলমালিকের নিয়োগের জন্য অভিনন্দন জানান।

তিনি আরও বলেন যে উযবাকিস্তানের সাথে ফোরামের সহযোগিতা সর্বদাই অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে, যা আনন্দ ও আনন্দের উৎস, এবং উযবাকিস্তানের সামারকান্দ শহরকে ২০২৫ সালে ইসলামী বিশ্বের সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে ফোরাম কর্তৃক নির্বাচিত করা হয়েছে।

ডঃ আব্দুল বাসিত আন্তর্জাতিক ইসলামিক ফোরামের সাথে ইসলামিক সভ্যতা কেন্দ্রের সহযোগিতা কর্মসূচির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে বলেন: কর্মসূচি এগিয়ে নেওয়ার জন্য, এই কেন্দ্রের দ্বিতীয় তলাটি খোলার জন্য প্রস্তুত এবং ফোরামের ইসলামিক পাণ্ডুলিপির কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

তিনি আরও বলেন: আমাদের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য হল আগামী বছর এই ভবনটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা যাতে বিশ্বের ২০ টিরও বেশি দেশের ২০০ জনেরও বেশি বিজ্ঞানী, ইসলামী গবেষক, বিশেষজ্ঞ এবং বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞদের জন্য অধ্যয়নের একটি দুর্দান্ত সুযোগ তৈরি করা যায়।

