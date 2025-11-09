আয়াতুল্লাহ রামেযানি: শহীদ নাসরুল্লাহর ব্যক্তিত্বের পরিচয় আজকের সমাজের জন্য আদর্শ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): শহীদ নাসরাল্লাহ সম্পর্কে লিখিত ও দৃশ্যমান রচনা প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে আয়াতুল্লাহ রামেযানি বলেন: "আমি মেসেঞ্জারদের কংগ্রেসের কর্মকর্তাদের অনুরোধ করছি শহীদ নাসরাল্লাহ সম্পর্কে বিভিন্ন ভাষায় লেখা সমস্ত বই সংগ্রহ করে এই কংগ্রেসের দিনে এই রচনাগুলি উন্মোচন করতে।
এছাড়াও, এই শহীদ সম্পর্কে একটি চলচ্চিত্র এবং তথ্যচিত্র তৈরির প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত।"
শহীদ নাসরাল্লাহ বিভিন্ন গোত্রের প্রিয় একজন মুজাহিদিন ছিলেন, তিনি আরও বলেন: "এই শহীদ হুমকি, প্রলোভন এবং আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং শত্রুরা তাকে ভয় পেত।
আমরা যদি শহীদ নাসরাল্লাহকে তার সমস্ত মাত্রায় বিশ্বের কাছে পরিচয় করিয়ে দেই, তাহলে তারা এই ব্যক্তিত্বকে স্বাগত জানাবে।"
এই শহীদ ছিলেন আহলে বাইত (আ.)-এর আচরণের প্রতিনিধি এবং যদি কেউ শহীদ নাসরুল্লাহর ব্যক্তিত্বের দিকগুলি পরীক্ষা করে দেখেন, তাহলে তিনি বলবেন যে তিনি আহলে বাইত (আ.)-এর একজন প্রকৃত অনুসারী ছিলেন।
ইমাম মুসা আস-সাদর জোর দিয়ে বলতেন যে, আজ আমাদের উচিত শিয়াদের আচরণের মাধ্যমে বিশ্বে শিয়াদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।
