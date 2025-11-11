শীতের তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে সাথে লন্ডনে "ইমাম হুসেইন কে?" সংগঠনের দাতব্য কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নভেম্বর মাসে লন্ডনের ক্রমবর্ধমান ঠান্ডায়, দাতব্য সংস্থা "হু ইজ দিস হুসেন?" ঘোষণা করেছে যে তাদের নিয়মিত অতিথি এবং অভাবীদের জন্য সাপ্তাহিক খাবার এবং গরম পানীয় বিতরণ আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
বিশেষ করে ঠান্ডার দিনে এই পদক্ষেপ গ্রহণকারীদের জন্য উৎসাহ এবং সন্তুষ্টির উৎস হয়ে উঠেছে।
"ইমাম হুসাইন কে?" হল একটি ব্রিটিশ বেসরকারি সংস্থা যা ২০১২ সালে লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যার লক্ষ্য ছিল ইমাম হুসাইন (আ.)-এর ব্যক্তিত্ব এবং মূল্যবোধকে বিশ্বের কাছে পরিচয় করিয়ে দেওয়া।
