হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিম ড:রাফিয়ী:

আহলে বাইত (আ.)-এর মাকতাবের শিক্ষায়, দুর্বলদের প্রতি কর্তৃপক্ষের মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা

১ জানুয়ারী ২০২৬ - ১৯:৫৬
জনসাধারনের কাজ করতে সক্ষম করা এবং আন্তরিকভাবে তাদের সেবা করা দায়িত্বশীলদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচিত হওয়া এবং দুর্বলদের প্রতি গুরুত্ব সহকারে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হযরত মাসুমা (সা.আ.)-এরপবিত্র মাজারে ইমাম জাওয়াদ (আ.)-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সন্ধ্যায় হুজ্জাতুল  ইসলাম ওয়াল মুসলিম ড: নাসের রাফিয়ী আহলে বাইত বিশেষত ইমাম জাওয়াদ (আ.)-এর গুনাবলি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

বক্তব্যের একাংশে তিনি বলেন: ইমাম জাওয়াদ (আ.)-এর থেকে বিভিন্ন চিঠি উল্লেখ রয়েছে, বলেন: ইরানের যবোল অঞ্চলের এক ব্যক্তি ইমাম জাওয়াদ (আ.)-এর কাছে এসে বললেন যে যবোলের গভর্নর একটি কর আরোপ করেছেন যা তিনি দিতে অক্ষম এবং তিনি তা কমানোর অনুরোধ করছেন।

ইমাম যবোলের গভর্নরকে একটি চিঠি লিখেছিলেন, যার একটি অংশে লেখা ছিল:"জেনে রাখুন যে, এই পৃথিবীতে একজন ব্যক্তির জন্য যা স্থায়ী থাকে তা হচ্ছে দয়া, মানুষকে সাহায্য করা এবং তাদের সেবা করা, আর কিয়ামতের দিন আল্লাহ ক্ষুদ্রতম কাজের জন্যও জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।"

ড: রাফিয়ী তিনি বলেন: "মানুষের কাজের সমস্য সমাধান করা এবং আন্তরিকভাবে মানুষের সেবা করা দায়িত্বশীলদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচিত হওয়া উচিত এবং তাদের দুর্বলদের প্রতি গুরুত্ব সহকারে মনোযোগ দেওয়া উচিত।"

