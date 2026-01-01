ইসলামী ইরান ইসলামী বিশ্বে মর্যাদা ও প্রতিরোধের পতাকাবাহী।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পাকিস্তান সরকারি কলেজ অধ্যাপক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মুনাওয়ার আব্বাস, ইসলামিক ইরানের পঞ্চম আন্তর্জাতিক ওয়েবিনার "ইসলামিক ডিগনিটি ফ্রন্ট ইন কনফ্রন্টিং দ্য ইহুদিবাদী শাসনব্যবস্থা"-এ ইসলামী উম্মাহকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের কৌশলগত ভূমিকার উপর জোর দিয়ে বলেছেন:
ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের পর থেকে, ফিলিস্তিনকে রক্ষা এবং ইহুদিবাদী দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইরানের একটি ধারাবাহিক এবং নীতিগত অবস্থান রয়েছে।
ইসলামী জাতিকে রক্ষায় ইরানের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক মুনাওয়ার আব্বাস বলেন: "ইসলামী ইরান কেবল এই অঞ্চলেই নয়, বরং সমগ্র ইসলামী বিশ্বে সম্মান ও প্রতিরোধের পতাকাবাহী হিসেবে পরিচিত এবং ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের শুরু থেকেই ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রেখেছে।"
পাকিস্তান সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতির প্রধান আরও বলেন: "ব্যাপক রাজনৈতিক চাপ এবং অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও, ইরান উচ্চ অভ্যন্তরীণ সংহতি উপভোগ করে এবং জনগণ তাদের সরকারের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।"
পাকিস্তান সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতির প্রধান শেষের দিকে জোর দিয়ে বলেন: "ইসলামী নীতিমালা মেনে চলা এবং প্রতিরোধকে সমর্থন করার মাধ্যমে, ইরান ইসলামী বিশ্বের জন্য একটি বাস্তব মডেল প্রদান করেছে, এবং এর বিরুদ্ধে যেকোনো সামরিক পদক্ষেপ বা নিষেধাজ্ঞা কেবল এই অঞ্চলে অস্থিতিশীলতা এবং সংকটকে তীব্রতর করবে।"
Your Comment