সেনেগালে নারীরা বোরকা ব্যবহার করে/হিজাবকৃত অবস্থায় পরিচয়পত্রের জন্য নিবন্ধন করতে পারবে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সেনেগালের স্বরাষ্ট্র ও জননিরাপত্তা মন্ত্রী, মাহামাদু বাম্বা সিসে, পশ্চিম আফ্রিকান রাজ্যের অর্থনৈতিক সম্প্রদায় (ECOWAS) জাতীয় বায়োমেট্রিক পরিচয়পত্র নিবন্ধন কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের কাছে একটি নির্দেশনা জারি করেছে, যার অনুসারে পর্দানশীন মহিলারা তাদের মাথার আচ্ছাদন না সরিয়ে পরিচয়পত্রের জন্য নিবন্ধন করতে পারবেন।
ডাকারে প্রকাশিত একটি সরকারী বিবৃতি অনুসারে, কিছু কেন্দ্র ছবি তোলার সময় পর্দানশীন মহিলাদের তাদের পর্দা খুলে ফেলতে বলার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
সেনেগালের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্যাখ্যা করেছেন যে, যদি ব্যক্তির মুখ যথেষ্ট দৃশ্যমান হয় এবং কান দৃশ্যমান হওয়ার প্রয়োজন না হয় তবে নিবন্ধন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা যেতে পারে।
বিবৃতি অনুসারে, এই নতুন পদক্ষেপটি সেনেগাল কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে যে সমস্ত মহিলা নাগরিকের বায়োমেট্রিক পরিচয়পত্রের অ্যাক্সেস নিশ্চিত করা উচিত, একই সাথে তাদের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে সম্মান করা উচিত, বিশেষ করে যখন সারা দেশে এই কার্ডটি সম্প্রসারণের কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে।
