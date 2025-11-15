শেখ যাকযাকি খ্রিস্টান এবং নাইজেরিয়ান মুসলমানদের মধ্যে বন্ধুত্ব জোরদার করার উপর জোর দেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নাইজেরিয়ার ইসলামিক মুভমেন্টের নেতা শেখ ইব্রাহিম যাকযাকি, কাদুনার মুসলিম ও খ্রিস্টান প্রবীণ এবং নাসারাওয়া সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে এক সৌহার্দ্যপূর্ণ বৈঠকে, জাতিগত ও ধর্মীয় বিষয়গুলিতে ঐক্য এবং অ-সংঘাতের গুরুত্বের উপর জোর দেন।
প্রতিনিধিদলের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন নাইজেরিয়ান খ্রিস্টানদের স্থানীয় প্রতিনিধি হাজী আলিউ মাই লাফিয়া, নাসারাওয়ার ক্যাথলিক চার্চের আর্চবিশপ মিঃ ডমিনিক এবং নাসারাওয়া গ্র্যান্ড মসজিদের ইমাম শেখ আল্লামা জাবের মোহাম্মদ।
শেখ যাকযাকি সভায় বলেন: "ধর্মীয় বা জাতিগত পার্থক্যের নামে সংঘাত হতে দেওয়া উচিত নয়। আমাদের শান্তি, বন্ধুত্ব এবং ঐক্যবদ্ধভাবে একসাথে বসবাস করতে হবে। এটি আমাদের সকলের স্বার্থে।"
তিনি আরও বলেন: "ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক জোরদার করার এটি সর্বোত্তম সুযোগ।" বিশ্লেষকরা এই বৈঠককে কাদুনার ধর্ম ও বিশ্বাসের অনুসারীদের মধ্যে সহানুভূতি বৃদ্ধির দিকে একটি মূল্যবান পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।
