প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য ইন্দোনেশিয়ান গবেষকের উদ্যোগ

৭ জানুয়ারী ২০২৬ - ২২:০৬
ইন্দোনেশিয়ান গবেষক পবিত্র কুরআন পড়া এবং লেখা শেখানোর জন্য তার উদ্ভাবনী পদ্ধতির সাফল্য ঘোষণা করেছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইন্দোনেশিয়ার একজন গবেষক এবং উদ্ভাবক আমালিয়া কাদির পবিত্র কুরআন পড়া এবং লেখা শেখানোর জন্য তার উদ্ভাবনী পদ্ধতি "ইকরা সেরদাস" এর সাফল্য ঘোষণা করেছেন।

এই পদ্ধতিটি বিশেষভাবে মানসিক বা শারীরিক চ্যালেঞ্জ এবং সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন মুসলমানদের চাহিদা পূরণের জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং এটি ব্যাপক ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন হিসেবে বিবেচিত হয়।

"ইকরা সারদাস" বইটিতে পাওয়া অনন্য শিক্ষাদান পদ্ধতিগুলি প্রতিবন্ধী এবং মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাযুক্ত ব্যক্তি থেকে শুরু করে বয়স্ক ব্যক্তি পর্যন্ত বিস্তৃত পরিসরে মানুষকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে খুবই কার্যকর।

আমালিয়া কাদির জোর দিয়ে বলেন যে এই পদ্ধতিটি কোনও নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং একই ধরণের পাঠ্যক্রম গ্রহণকারী আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক স্কুলগুলিতে সফলভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তা করার পাশাপাশি, ইকরা সারদাস নতুন মুসলিমদের জন্য একটি ব্যবহারিক এবং সহজলভ্য সমাধান প্রদান করে, যা তাদের জন্য স্বাধীনভাবে এবং কার্যকরভাবে কুরআন পড়া এবং লেখা শেখা সহজ করে তোলে। এটি ধর্মের গভীর উপলব্ধি এবং সমাজে একীভূতকরণ বৃদ্ধিতে অবদান রাখে।

সর্বাধিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার জন্য, "ইকরা সারদাস" বইটির একটি ব্রেইল সংস্করণও পাওয়া যাচ্ছে। এই সংস্করণটি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সাথে কাজ করতে সক্ষম দক্ষ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দেবে। এটি মিশ্র শিক্ষার ধারণাকে শক্তিশালী করবে এবং এর প্রয়োগের পরিধি প্রসারিত করবে।

