লেবাননের হিজবুল্লাহর মহাসচিব: "মোহাম্মদ আফিফ" প্রতিরোধ মিডিয়ার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

১৭ নভেম্বর ২০২৫ - ১৯:৫৩
News ID: 1751406
লেবাননের হিজবুল্লাহর মহাসচিব শেখ নাইম কাসেম, মুহাম্মদ আফিফ আল-নাবুলসি এবং তার সহযোদ্ধাদের শাহাদাত বার্ষিকীতে তার বক্তৃতায়, মিডিয়া এবং প্রতিরোধ অঙ্গনে তার বিশিষ্ট অবস্থানের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাকে একজন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ লেখক এবং স্পষ্ট চিন্তাবিদ হিসাবে বিবেচনা করেছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লেবাননের হিজবুল্লাহর মহাসচিব শেখ নাইম কাসেম মুহাম্মদ আফিফ আল-নাবুলসি এবং তার সহযোদ্ধাদের শাহাদাত বার্ষিকীতে তার বক্তৃতায় বলেন: হাজ্জ মুহাম্মদ আফিফের লেখা এবং কথা বলার ক্ষেত্রে এক শক্তিশালী কলম ছিল এবং তার সংস্কৃতি, সচেতনতা, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সরাসরি পথের বিশাল ভাণ্ডার ছিল।

তিনি আরও বলেন: জাতির শহীদদের নেতা সাইয়্যিদ হাসান নাসরুল্লাহ (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে আফিফ দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে মিডিয়া সম্পর্কের দায়িত্বে ছিলেন এবং তাঁর শাহাদাতের পর, তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি সংবাদ সম্মেলন করার প্রস্তাব করেছিলেন।

হিজবুল্লাহর ডেপুটি সেক্রেটারি-জেনারেল জোর দিয়ে বলেন: হাজ্জ মোহাম্মদ আফিফ ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, ইসলামী স্তরে, রাজনৈতিক স্তরে এবং প্রতিরোধের পথে উভয় ক্ষেত্রেই।

