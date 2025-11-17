লেবাননের হিজবুল্লাহর মহাসচিব: "মোহাম্মদ আফিফ" প্রতিরোধ মিডিয়ার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লেবাননের হিজবুল্লাহর মহাসচিব শেখ নাইম কাসেম মুহাম্মদ আফিফ আল-নাবুলসি এবং তার সহযোদ্ধাদের শাহাদাত বার্ষিকীতে তার বক্তৃতায় বলেন: হাজ্জ মুহাম্মদ আফিফের লেখা এবং কথা বলার ক্ষেত্রে এক শক্তিশালী কলম ছিল এবং তার সংস্কৃতি, সচেতনতা, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সরাসরি পথের বিশাল ভাণ্ডার ছিল।
তিনি আরও বলেন: জাতির শহীদদের নেতা সাইয়্যিদ হাসান নাসরুল্লাহ (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে আফিফ দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে মিডিয়া সম্পর্কের দায়িত্বে ছিলেন এবং তাঁর শাহাদাতের পর, তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি সংবাদ সম্মেলন করার প্রস্তাব করেছিলেন।
হিজবুল্লাহর ডেপুটি সেক্রেটারি-জেনারেল জোর দিয়ে বলেন: হাজ্জ মোহাম্মদ আফিফ ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, ইসলামী স্তরে, রাজনৈতিক স্তরে এবং প্রতিরোধের পথে উভয় ক্ষেত্রেই।
