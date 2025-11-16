শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করা ধ্বংসের পূর্বসূরী।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হযরত মাসুমা (সা.আ.)-এর পবিত্র মাজারে (হযরত ফাতেম সা.আ.এর শাহাদাত বার্ষিকি উপলক্ষে) হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনি সাইয়্যেদ হোসেইন আগা-মিরী, সূরা শুরার ১৯ নম্বর আয়াত এবং সূরা হুদের ১২ নম্বর আয়াত উদ্ধৃত দিয়ে বলেন:
প্রথম আয়াতে নবী (সা.)-কে অবিচল থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে তাঁর সাহাবীদেরও এই আহ্বানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
এই কারণেই নবী (সা.) বলেছেন: "সূরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করেছে," কারণ অবিচলতা কেবল একটি ব্যক্তিগত কর্তব্য নয় বরং একটি সামাজিক দায়িত্বও যা বহন করা কঠিন।
আগা মিরি স্পষ্ট করে বলেন: কাফেররা নবীকে বলেছিল, "আপনার আল্লাহর সাথে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই, তাই আমাদের মূর্তিগুলির সাথে আপনার কোনও সম্পর্ক থাকা উচিত নয়।" তবে, নবী (সা.) শিরকের প্রতি উদাসীন থাকতে পারেননি, কারণ আল্লাহর একত্বে বিশ্বাষের প্রতি আহ্বান মিথ্যা সহ্য করার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
তিনি আরও বলেন: "অধ্যবসায় বলতে বোঝায় যখন একজন ব্যক্তি চাপের মধ্যে থাকে; তখনই ঐশ্বরিক সাহায্য আসে এবং বিশ্বাসীদের হৃদয় থেকে ভয় দূর হয়।
নবী (সা.) বলেছেন যে আমার মতো আর কোন নবী এত নির্যাতিত হননি, কারণ তিনি পূর্ববর্তী সকল নবীর বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য দায়ীত্বপ্রাপ্ত ছিলেন, যা আমিরুল মুমিনীন (আ.) এর অভিভাবকত্বের স্তর পর্যন্ত ছিল।"
আগা মিরি আরও বলেন: "তাঁর যৌবনকালে, হযরত যাহরা (সা.আ.)-কে ধর্মের সত্য রক্ষা করার জন্য প্রচণ্ড কষ্টের সম্মুক্ষিন হতে হয়েছিল; যতদূর বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি তাঁর চরম দুর্বলতার কারণে হাঁটতে পারছিলেন না।"
তিনি জোর দিয়ে বলেন: হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর কষ্টের জন্য কান্না বিশ্বাসীদেরকে শক্তি দান করে, কারণ সেই মহান মহিয়সী নারীর অধ্যবসায় স্মরণ করলে মানব আত্মা সত্যের পথে চলতে সক্ষম হয়।
