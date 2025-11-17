  1. Home
আমেরিকার নতুন প্রজন্ম ইসরায়েল বিরোধী।

১৭ নভেম্বর ২০২৫ - ২২:০৮
হার্ভার্ডে ইসরায়েলের গোপন সংরক্ষণাগার।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলি সংবাদপত্র "হারেৎজ" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক এক জরিপের ফলাফল প্রকাশ করেছে।

জরিপে দেখা গেছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রজন্ম জেন-জি-এর ৬০ শতাংশ মানুষ ইসরায়েলের চেয়ে হামাসকে পছন্দ করে।

জরিপে ২০০০-এরও বেশি আমেরিকান ভোটারের মতামত পরীক্ষা করা হয়েছে এবং গাজা যুদ্ধের বিষয়ে বর্তমান প্রজন্ম এবং দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির পোষণকারীদের মধ্যকার স্পষ্ট ব্যবধানও ফুটে উঠেছে।

সংবাদপত্রের মতে, জরিপের ফলাফল থেকে বোঝা যায় ফিলিস্তিনিদের প্রতি তরুণ আমেরিকানদের মনোভাবে পরিবর্তন এসেছে এবং এ ইঙ্গিতও পাওয়া যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভবিষ্যতের জনমত গঠনে জেন-জি-এর ভূমিকা থাকবে। ইসরায়েলি সংবাদপত্র ইয়েদিওথ আহরোনোথ আমেরিকান স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইসরায়েল-বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধির কথা জানিয়েছে।

সংবাদপত্রটি উল্লেখ করেছে যে আমেরিকান তরুণদের একটি বৃহৎ অংশের মধ্যে ইহুদিবাদ-বিরোধী মনোভাব শিকড় গেড়েছে এবং এই ঘটনাটি এখন কেবল বামপন্থীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং ডানপন্থী আমেরিকান তরুণদের একটি অংশও এতে অন্তর্ভুক্ত।

অন্যদিকে, দেশীয় এবং বিদেশী হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংকটময় পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকার ভিত্তি হিসেবে ইসরায়েলের জাল ইতিহাস এবং সংস্কৃতি রক্ষা করার জন্য হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি স্থান বরাদ্দ করেছে।

হিব্রু সংবাদপত্র "হারেৎজ" এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে একটি গোপন স্থান রয়েছে যেখানে ইসরায়েলে প্রকাশিত সমস্ত লেখা ও গবেষণাপত্র সংরক্ষিত আছে।

হারেৎজের মতে, এই ব্যবস্থার লক্ষ্য হল ইসরায়েলের জাল সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্য সংরক্ষণ করা। কেননা সবসময়ই ইসরায়েলের পতনের ঝুঁকি তো আছেই। হিব্রু সংবাদপত্রটি লিখেছে যে বিভিন্ন বিষয়ের উপর হাজার হাজার বই এবং সাময়িকী বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় হলগুলিতে তালিকাভুক্ত এবং সংরক্ষণ করা হয়েছে।

