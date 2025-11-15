কিউবা: ফিলিস্তিনকে রক্ষা করা মানে মানবতাকে রক্ষা করা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজায় মানবিক সংকট অব্যাহত থাকায় এবং আন্তর্জাতিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পাওয়ায়, কিউবার প্রতিনিধিদল সমরকন্দে ইউনেস্কোর সাধারণ সম্মেলনে স্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করে।
শিক্ষা, অর্থ ও প্রশাসনিক কমিশনে অংশগ্রহণের সময় কিউবার প্রতিনিধিরা অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং মানবিক মর্যাদা রক্ষার অধিকার রক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।
কিউবার প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে পঠিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে: “১৯৬৭ সালের পূর্ববর্তী সীমানার মধ্যে পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত প্রকৃত ও স্থায়ী শান্তি আসবে না।” এই অবস্থান বিশ্বজুড়ে মুক্তি এবং ন্যায়বিচার-ভিত্তিক আন্দোলনকে সমর্থন করার হাভানার দীর্ঘস্থায়ী নীতিকে প্রতিফলিত করে।
কিউবার প্রতিনিধিরা শত শত স্কুল ধ্বংস এবং হাজার হাজার ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের আহত হওয়ার বিষয়ে ইউনেস্কোর প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করে, জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য ত্রাণ ও কর্ম সংস্থা (UNRWA) এবং গাজায় এর শিক্ষামূলক প্রকল্পগুলিকে সমর্থন করার গুরুত্বের উপর জোর দেন।
কিউবার প্রতিনিধিদল আন্তর্জাতিক অনাচারের বিস্তারের বিরুদ্ধে সতর্ক করে, যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পুনর্গঠনে ইউনেস্কোকে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়ে এবং জোর দিয়ে বলে যে শিক্ষা কেবল সচেতনতার হাতিয়ার নয়, বরং জাতিগুলির দখলদারিত্ব ও অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রধান স্তম্ভও।
উপসংহারে, কিউবা বহুপাক্ষিকতা, বৈশ্বিক ন্যায়বিচার এবং জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রতি তার প্রতিশ্রুতির উপর জোর দিয়েছে এবং ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতিরক্ষায় কেবল রাজনৈতিক নয়, মানবিক অবস্থান থেকে কাজ করার জন্য সমস্ত দেশকে আহ্বান জানিয়েছে।
