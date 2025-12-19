সর্বোচ্চ নেতা: অপচেষ্টার মোকাবেলায় ধর্মীয় পরিচিতি রক্ষা করেছে ইরানি তরুণেরা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানের আলবোর্জ প্রদেশের ৫৫৮০ শহীদের স্মরণে আয়োজিত সম্মেলনের আয়োজকদের সঙ্গে সাক্ষাতে গত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী বলেন: ইরানের তরুণেরা তাদের চিন্তা-চেতনায় নানা বিষয়বস্তু ও ধারণা পৌঁছে দেওয়া উন্নত সরঞ্জাম থাকা সত্ত্বেও তারা তাদের ধর্মীয় পরিচয় সংরক্ষণ করতে পেরেছে।
ইসলামী বিপ্লবের নেতা তরুণ প্রজন্মের কাছে আট বছরব্যাপী পবিত্র প্রতিরক্ষা যুদ্ধে (ইরান ও ইরাকের যুদ্ধ) অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা এবং ধর্মীয় দায়িত্ববোধকে সেই সময়কার বহু মূল্যবোধ ও প্রেরণার অন্যতম হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এসব প্রেরণাকে কখনোই ম্লান হতে দেওয়া উচিত নয়।
তিনি আরও বলেন, পবিত্র প্রতিরক্ষা যুদ্ধের সময়ের মূল্যবোধ ও প্রেরণাকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে হলে শিল্পসম্মত প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং এর পেছনে সব সময় সক্রিয় থাকতে হবে।
আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী বলেন, নানা সমস্যা ও কঠিন পরিস্থিতি সত্ত্বেও দেশে ইসলাম ও বিপ্লবের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য বহু ইতিবাচক দিক এবং উল্লেখযোগ্য প্রস্তুতি ও ক্ষেত্র বিদ্যমান রয়েছে, আর এগুলোকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।
