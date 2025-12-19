  1. Home
সুদানে হামলায় ৬ বাংলাদেশি নিহত/জাতিসংঘ মহাসচিবের কঠোর বার্তা

১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০৯:০৬
সুদানের সংঘাতপূর্ণ এলাকায় জাতিসংঘের একটি স্থাপনায় ভয়াবহ ড্রোন হামলায় ছয়জন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী নিহত হয়েছেন/এ ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মধ্য সুদানের দক্ষিণ কর্দোফান অঞ্চলের কাদুগলি শহরে অবস্থিত জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা লজিস্টিক ঘাঁটিতে এই হামলা চালানো হয়। রোববার (১৪ ডিসেম্বর) আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা এ তথ্য জানায়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, হামলায় আরও আটজন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী আহত হয়েছেন। নিহত ও আহত সবাই সুদানে নিয়োজিত জাতিসংঘের অন্তর্বর্তী নিরাপত্তা বাহিনী ইউনিসফা (UNISFA)–এর সদস্য ছিলেন এবং তারা বাংলাদেশি নাগরিক।

এক বিবৃতিতে আন্তোনিও গুতেরেস বলেন,“আমি সুদানের কাদুগলিতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা লজিস্টিক ঘাঁটিতে চালানো ভয়াবহ ড্রোন হামলার তীব্র নিন্দা জানাই। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের ওপর হামলা আন্তর্জাতিক আইনে যুদ্ধাপরাধ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। দক্ষিণ কর্দোফানে শান্তিরক্ষীদের লক্ষ্য করে এমন হামলা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এর জন্য অবশ্যই জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।”

সুদানের সেনাবাহিনী এই হামলার জন্য আধাসামরিক বাহিনী র‌্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (RSF)–কে দায়ী করেছে। দেশটিতে সেনাবাহিনী ও আরএসএফের মধ্যে দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ চলছে। তবে হামলার বিষয়ে আরএসএফের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

এক বিবৃতিতে সুদানের সেনাবাহিনী জানায়, এই হামলা বিদ্রোহী মিলিশিয়া ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের ধ্বংসাত্মক মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। একই সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে জাতিসংঘের ওই স্থাপনা থেকে ঘন কালো ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূস এক শোকবার্তায় জানান, হামলায় ছয়জন শান্তিরক্ষী নিহত এবং আটজন আহত হয়েছেন। তিনি জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানান, বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের জরুরি সহায়তা নিশ্চিত করতে।

ড. ইউনূস আরও বলেন, এই শোকাবহ সময়ে বাংলাদেশ সরকার নিহত শান্তিরক্ষীদের পরিবারগুলোর পাশে থাকবে এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

