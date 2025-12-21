সিরিয়ায় অস্থায়ী চেকপয়েন্ট বসিয়েছে ইসরায়েল/ ২ এলাকা দখল

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বেশ কিছু সিরিয়ান নাগরিক কুয়নিত্রা প্রদেশের আল-সালাম শহরে বিক্ষোভ করে এবং চলমান ইসরায়েলি হামলা ও নাগরিকদের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। এ ঘটনার একদিন পরেই এমন চেকপয়েন্ট বসিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী।
জানা গেছে, দামেস্ক এবং তেল আবিবের মধ্যে একটি সম্ভাব্য নিরাপত্তা চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে। তবে সিরিয়া জানিয়েছে, চুক্তি কার্যকর হতে হলে ডিসেম্বর ৮, ২০২৪-এর পূর্ববর্তী পরিস্থিতি পুনঃস্থাপন করতে হবে।
ইসরায়েল ১৯৬৭ সাল থেকে গোলান মালভূমির বৃহত্তর অংশ দখল করে রেখেছে। আসাদ সরকারের পতনের পর ইসরায়েল ১৯৭৪ সালের চুক্তি বাতিল ঘোষণা করে সিরিয়ার বাফার জোন দখল করেছে।
সিরিয়ান নাগরিকরা মনে করছেন, চলমান ইসরায়েলি আগ্রাসন দেশটিতে স্থিতিশীলতা পুনঃস্থাপনের প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করছে এবং সরকারের বিনিয়োগ আকর্ষণ করে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি উন্নয়নের পরিকল্পনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।
